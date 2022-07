21 nielegalnych imigrantów oraz ich przewoźnika zatrzymali policjanci z Dolnego Śląska Data publikacji 18.07.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Środzie Śląskiej kontrolując ruch na autostradzie A4, zatrzymali ob. Ukrainy przemieszczającego się dostawczym busem, który jak się okazało chwilę później, przewoził 21 nielegalnych imigrantów. Policjanci potwierdzili, że są to osoby między innymi z Iraku, Iranu, Afganistanu oraz Kurdystanu, a docelowym miejscem ich podróży miał być teren Niemiec. Mundurowi zapewnili imigrantom dostęp do podstawowej opieki medycznej, a także wodę i wyżywienie, zwracając uwagę na kulturę krajów, z których pochodzili. Teraz sprawą zajmą się funkcjonariusze Straży Granicznej, którzy przejęli obywateli z krajów Bliskiego Wschodu.

Policjanci ze średzkiej drogówki realizowali zadania związane z bezpieczeństwem na głównych drogach powiatu i przed godziną 18:00 zauważyli busa, który miał niesprawne oświetlenie. Uwagę mundurowych zwrócił także wygląd samochodu, wskazujący na znaczne jego przeciążenie.

Policjanci zatrzymali go do kontroli i okazało się, że mężczyzna siedzący za kierownicą, przemieszcza się autostradą A4 w kierunku Niemiec. Wewnątrz znajdowało się dużo więcej pasażerów, niż pojazd mógł przewozić. W przestrzeni przystosowanej do przewozu 9 osób funkcjonariusze ujawnili ich łącznie 22. Ich wygląd wskazywał, że pochodzą z krajów Bliskiego Wschodu, a przewoźnikiem okazał się 21-letni obywatel Ukrainy. Przewoził on dostawczym citroenem 18 mężczyzn oraz kobietę i dwoje dzieci. Osoby te nie miały dokumentów uprawniających do legalnego pobytu na terenie naszego kraju.

Większość osób leżała na podłodze pojazdu, przykryta ubraniami, a ich wygląd wskazywał, że mogą być w podróży wiele dni. Podczas próby ich wylegitymowania okazało się, że w ogóle nie posiadają dokumentów, a także nie porozumiewają się w europejskich językach, co dodatkowo utrudniło prowadzoną interwencję. Imigrantom zapewniono wodę oraz pożywienie na czas dalszych czynności, a także dostęp do podstawowej opieki medycznej. Wszystkich przewieziono do średzkiej komendy, aby móc bezpiecznie konturować działania w tej sprawie. Kobietę wraz z dwójką dzieci, przetransportowano natomiast do jednego z wrocławskich szpitali.

Obywatela Ukrainy zatrzymano w sprawie organizowania nielegalnego przekroczenia granicy osobom, które nie posiadają wymaganych dokumentów, a następnie osadzono w policyjnym areszcie. Jeżeli się to potwierdzi, młodemu mężczyźnie grozić może kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy nawet do 8 lat.

21-latkowi kierującemu busem policjanci zatrzymali także uprawnienia do kierowania pojazdami, w związku z przewożeniem osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym. Z uwagi na stan techniczny oraz niedopuszczenie go do ruchu, funkcjonariusze zatrzymali również dowód rejestracyjny pojazdu.

Zgodnie z obowiązującymi procedurami, mężczyzna odpowie teraz przed sądem w trybie przyspieszonym.

Sprawą migrantów zajmą się funkcjonariusze Straży Granicznej, którzy już przejęli od policjantów obywateli z krajów Bliskiego Wschodu.

asp. szt. Łukasz Dutkowiak

Rzecznik Prasowy

Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu