Kierowca przewożący pasażerów na dachu busa w Zakopanem usłyszał zarzut dotyczący popełnienia przestępstwa Data publikacji 19.07.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Tatrzańscy policjanci przedstawili kierowcy busa, który w piątkowy wieczór w Zakopanem na dachu pojazdu przewoził pasażerów, zarzut „narażenia na niebezpieczeństwo”. Mężczyźnie może grozić kara pozbawienia wolności do lat 3. Trwa gromadzenie materiału dowodowego wobec pozostałych zidentyfikowanych mężczyzn, którzy odpowiedzą za popełnione wykroczenia.

W piątek wieczorem na ulicy Nowotarskiej w Zakopanem uczestnicy ruchu zaobserwowali bardzo niebezpieczne i nieodpowiedzialne zachowanie młodych mężczyzn, którzy wychylali się niebezpiecznie z jadącego busa, a kilku z nich wychodziło na dach podczas jazdy. Niestety pomimo tak niebezpiecznego zachowania nikt nie poinformował służb porządkowych. Jeden z przypadkowych kierowców nagrał te „wyczyny” samochodową kamerką i wideo trafiło do Internetu a następnie do tatrzańskich policjantów, którzy rozpoczęli się poszukiwania nieodpowiedzialnego kierowcy oraz jego pasażerów.

Już 17 lipca br. w niedzielę rano tatrzańscy policjanci przesłuchali, a następnie przedstawili zarzut kierowcy busa. 24-latek z województwa świętokrzyskiego usłyszał zarzut z art., 160 kodeksu karnego tj. „narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu”. Za ten czyn kierowcy może grozić kara nawet do 3 lat pozbawienia wolności. 24-latek przyznał się do stawianych mu zarzutów.

Policjanci zidentyfikowali również wszystkich pasażerów busa, wobec których w najbliższych dniach po zgromadzeniu niezbędnego materiału dowodowego będą kontynuowane dalsze czynności dotyczące popełnionych przez nich wykroczeń. To dwudziestoparolatkowie pochodzący z województwa świętokrzyskiego, podkarpackiego i małopolskiego. „Bawiący się” w opisany sposób na wieczorze kawalerskim.

Zarzuca im się m.in. wybryki nieobyczajne, stworzenie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Sprawa ma charakter rozwojowy, gdyż po publikacji filmu w mediach kolejne jednostki w kraju rozpoznają pojazd i osoby nim podróżujące jako potencjalnych sprawców wykroczeń zaistniałych na ich terenie. Informacja o takim zachowaniu dotarła m.in. z powiatu wielickiego, gdzie kierowca wspomnianego busa zatrzymał ruch pojazdów przy zjeździe z autostrady A4, a półnadzy mężczyźni chodzili wokół ronda blokując ruch.

Apelujemy o niezwłocznie zgłaszanie niebezpiecznych zachowań i zdarzeń na numer alarmowy 112

R.W./fot.-Podhale24.pl