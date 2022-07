Drogą ekspresową jechał „pod prąd" Data publikacji 19.07.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Niecodzienny widok napotkali policjanci świeckiej grupy SPEED na drodze ekspresowej S-5. Na ich pasie „pod prąd" zbliżał się volkswagen. Kierujący autem tłumaczył, że nie mógł skręcić w drogę, którą jeszcze do niedawna jeździł, dlatego zawrócił. Ze skrajnie nieodpowiedzialnego zachowania kierowca będzie tłumaczył się przed sądem. Policjanci zatrzymali mu prawo jazdy.

W sobotę (16.07) przed godz. 8.00 policjanci ruchu drogowego ze Świecia, patrolujący drogę ekspresową S-5, w pewnym momencie zauważyli jadący z przeciwka, tym samym pasem ruchu, „pod prąd” samochód. Kierujący volkswagenem nie zwalniał. Zareagował dopiero, gdy mundurowi użyli sygnałów świetlnych i dźwiękowych zaznaczając w ten sposób swoją obecność, a tym samym powstrzymując kierowcę od dalszej niebezpiecznej jazdy.

Gdy samochód się zatrzymał, wysiadał z niego mężczyzna, który oznajmił funkcjonariuszom, że chciał skręcić w drogę, którą jeszcze do niedawna jeździł, ale został w tym miejscu postawiony płot, dlatego zawrócił. 76-latek nie zwrócił uwagi na zmiany w organizacji ruchu i nawet się nie zorientował, że jedzie drogą „pod prąd”.

Stróże prawa poinformowali kierującego, że jazda niezgodna z kierunkiem ruchu drogą ekspresową jest wykroczeniem, lecz przede wszystkim stanowi śmiertelne zagrożenie nie tylko dla niego, ale również dla innych uczestników ruchu drogowego. Skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie mieszkańca powiatu świeckiego zakończyło się zatrzymaniem prawa jazdy i skierowaniem wniosku do sądu o ukaranie. Za tego typu przewinienie grozi wysoka grzywna, nawet do 30 tys. złotych. Sąd może również orzec zakaz prowadzenia pojazdów.

Policjanci przypominają! Jeżeli już zdarzyło Ci się wjechać pod prąd na autostradę czy drogę ekspresową, to nie brnij dalej, zatrzymaj się w bezpiecznym miejscu – najlepiej na pasie awaryjnym i włącz światła awaryjne, powiadom służbę drogową lub policję, które pomogą Ci wydostać się z "pułapki"! Pod żadnym pozorem nie wolno Ci samodzielnie zawracać!

Aby unikać jazdy "pod prąd" należy uważnie obserwować znaki, w tym przypadku nakazy jazdy i zakazy wjazdu.