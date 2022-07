Wadowiccy policjanci ratowali nieprzytomnego mężczyznę Data publikacji 19.07.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego wadowickiej komendy udzielili pomocy 44-latkowi, który miał problemy ze zdrowiem. Mężczyzna trafił pod opiekę lekarzy.

Wychodząc do służby, policjant nigdy nie może być pewny tego, co go spotka, jednak na wszystko musi być przygotowany. Przekonali się o tym policjanci ruchu drogowego – sierż. szt. Sławomir Halawa oraz sierż. szt. Robert Grzywa, którzy w ostatnim czasie patrolując ulicę Piłsudskiego w Wadowicach, zauważyli przed jedną z posesji dwie osoby trzymające za ręce mężczyznę, którego stan wskazywał, że może on mieć problemy ze zdrowiem. Funkcjonariusze natychmiast podjęli interwencję i wezwali na miejsce zespół ratownictwa medycznego. Twarz mężczyzny zalana była potem, a próba nawiązania z nim kontaktu słownego nie przynosiła skutku. Podczas oczekiwania na przyjazd karetki pogotowia mężczyzna stracił przytomność, jego twarz zrobiła się sina, a z ust zaczęła wydobywać się krew i piana. Policjanci ułożyli mężczyznę w pozycji bocznej bezpiecznej i udrożnili jego drogi oddechowe, co przyniosło oczekiwany efekt. Poszkodowany odzyskał świadomość. Mundurowi kontrolowali jego funkcje życiowe do czasu przyjazdu zespołu pogotowia ratunkowego.

Przytomnego 44-letniego mężczyznę przewieziono do szpitala w Wadowicach, gdzie otrzymał fachową pomoc.

(KWP w Krakowie / mw)