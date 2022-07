Policjanci dla bezdomnych psów Data publikacji 19.07.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Od 24 czerwca do 11 lipca 2022 r. na terenie Komendy Głównej Policji trwała akcja charytatywna związana ze Światowym Dniem Psa (obchodzony 1 lipca). Funkcjonariusze i pracownicy Policji zbierali karmę i akcesoria dla psów przebywających w schroniskach.

Akcję zainicjowało Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji, które między innymi nadzoruje problematykę prawnej ochrony zwierząt. Okres wakacyjny, to czas w którym bezdomność zwierząt znacząco wzrasta. Potwierdzili to również prowadzący Schronisko w Nowym Dworze Mazowieckim przy fundacji Przyjaciele Braci Mniejszych, do którego 19 lipca br. przekazano zebrane rzeczy. A w trakcie akcji udało się zebrać:

blisko 300 kg karmy suchej (w tym środki do higieny jamy ustnej),

blisko 10 kg karmy mokrej,

koce, ręczniki, legowiska,

środki czystości, ręczniki papierowe,

miski, pojemniki do przechowywania karmy,

obroże, szelki, smycze,

zabawki dla psów

znalazły się też czapraki dla koni.

Schronisko aktualnie opiekuje się 340 psami, które czekają na adopcję. Policjanci odwiedzili podopiecznych i ze wzruszeniem poznali porywczego Jambo, potulnego Garbusa, Sękacza - który ma w oczach rozdzierający smutek. Radosnego i wielkiego owczarka w typie azjatyckim Lolipopa wyprowadzili na krótki spacer. Wszystkich odwiedzonych psów nie da się wymienić, jednak każdy z nich czeka na swojego człowieka – dobrego opiekuna.

W schronisku znalazły również dom porzucone i uratowane koty, osły, kozy, kuce, świnki azjatyckie, a nawet leniwy wielbłąd, który na pożegnanie zaprezentował się nam w całej okazałości (raczył wstać :).

Zbiórka rzeczy dla bezdomnych zwierząt przeprowadzona została po raz pierwszy w KGP . Potrzeby jednak są na tyle duże, że z całą pewnością, nie była to akcja jednorazowa.

Wszystkim tym, którzy wsparli naszą akcję serdecznie dziękujemy.

Z psami, które czekają na nowy dom można zapoznać się na stronie fundacja psom

(Biuro Prewencji KGP/ ipk / zdj. Gazeta Policyjna)