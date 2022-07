Policjant przepłynął wpław rzekę, by ratować zaginionego mężczyznę Data publikacji 20.07.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Od poniedziałkowego ranka kołobrzescy policjanci poszukiwali 51-letniego mężczyzny. Mieszkaniec Starachowic wyszedł z pensjonatu, w którym odbywał turnus, na spacer do lasu i zaginął. Policjanci ruszyli z pomocą. Mł. asp. Jakub Walczak przeprawił się przez rzekę i odnalazł zaginionego. Sytuacja, w której znalazł się zaginiony, mogła zagrozić jego zdrowiu, a nawet życiu, ponieważ mężczyzna był skrajnie wycieńczony, a przez grząski brzeg mógł wpaść do głębokiej rzeki.

Ratowanie życia i zdrowia jest priorytetem w codziennej służbie każdego funkcjonariusza, a szybkie i skuteczne działania, pozwalają zapobiec tragedii.

W poniedziałek, 18 lipca 2022 roku, rano do kołobrzeskiej komendy trafiło zgłoszenie o zaginięciu 51-latka. Mężczyzna wyszedł z pensjonatu w Ustroniu Morskim i nikt nie wiedział gdzie się udał. Z relacji jego opiekuna i matki wynikało, że zaginiony posiada umiarkowany stopień upośledzenia i nie jest w stanie samodzielnie wrócić. Z mężczyzną udało się kilkakrotnie nawiązać rozmowę telefoniczną, jednak nie pomogła ona w ustaleniu jego miejsca pobytu. Wypowiedzi były nielogiczne i nie dawały odpowiedzi na zadawane pytania. Funkcjonariuszom udało się jednak ustalić przybliżone miejsce jego przebywania.

We wskazany przez operatora numeru alarmowego obszar niezwłocznie udali się policjanci w tym mł.asp. Jakub Walczak - kierownik Posterunku Policji w Ustroniu Morskim. To właśnie on, stojąc na jednym brzegu rzeki usłyszał wołanie zaginionego mężczyzny. Policjant poinstruował resztę jak dojechać w miejsce skąd słychać zaginionego, a sam przepłynął wpław rzekę i dotarł do 51-latka jako pierwszy. Policjant słusznie zinterpretował sytuację, ponieważ istniało realne zagrożenie życia i zdrowia zaginionego. Mężczyzna leżał na ziemi, był wycieńczony, nie wiedział gdzie się znajduje, a widoczność w tym miejscu była bardzo utrudniona z uwagi na wysokie zarośla.

Mundurowy zaopiekował się 51-latkiem, uspokoił go i zapewnił, że nic mu nie grozi. Mężczyzna trafił do szpitala, jego życiu i zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Szybka i skuteczna postawa mł.asp. Jakuba Walczaka prawdopodobnie zapobiegła nieszczęściu.

(KWP w Szczecinie / mw)