Policjanci uratowali życie mężczyźnie Data publikacji 20.07.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Zdecydowane działanie jaworznickich policjantów pozwoliło na uratowanie życia mężczyźnie, który chciał je sobie odebrać. Natychmiastowa reakcja, skuteczna pomoc oraz doświadczenie, jakim wykazali się policjanci, pozwoliło na ocalenie życia. Po negocjacjach trwających kilka minut mężczyzna oddał się w ręce policjantów, a następnie został przewieziony przez karetkę pogotowia do szpitala.

W poniedziałek (18 lipca) jaworzniccy policjanci ogniwa patrolowo-interwencyjnego mł. asp . Dawid Ciołczyk i sierż. szt . Piotr Kulig wykazali się zdecydowanym działaniem, ogromnym doświadczeniem oraz chęcią niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. W godzinach popołudniowych dyżurny jaworznickiej komendy otrzymał zgłoszenie o mężczyźnie, który chce skoczyć z okna wieżowca na jednym z jaworznickich osiedli. Ta informacja od razu trafiła do policjantów, którzy niezwłocznie skierowali się we wskazane miejsce. Po kilku minutach mundurowi znaleźli się w mieszkaniu, gdzie szybko zlokalizowali pomieszczenie, w którym znajduje się 33-latek. Podczas rozmowy policjanci przekonali mężczyznę, że to, co chce zrobić, nie ma sensu i że z każdej sytuacji, nawet tej najtrudniejszej jest zawsze wyjście. Po negocjacjach trwających kilka minut mężczyzna oddał się w ręce policjantów, a następnie został przewieziony przez karetkę pogotowia do szpitala.

Policjanci wiedzą doskonale, że życie ludzkie jest tak kruche, że w sytuacji jego ratowania nie ma ani chwili do stracenia. Każda minuta i sekunda może być tą decydującą. Zdobywane podczas codziennych służb doświadczenie i wiedza pozwalają na zdecydowane reakcje i szybkie działania podczas tak trudnych interwencji związanych z ratowaniem życia.

(KWP w Katowicach / kp)