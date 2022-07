RAZEM dla dobra zwierząt – wyjątkowe podziękowanie dla zielonogórskich policjantów Data publikacji 20.07.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Kilka dni temu zielonogórską komendę odwiedzili przedstawiciele Biura Ochrony Zwierząt w Zielonej Górze. Komendant Miejski Policji w Zielonej Górze młodszy inspektor Maciej Sipek odebrał z rąk Izabeli Kwiatkowskiej list z podziękowaniami za współpracę i wsparcie jakiego policjanci udzielają inspektorom Biura Ochrony Zwierząt. Mundurowych odwiedziły również dwie „czworonożne inspektorki” - Tosia i Zuzia.

Zielonogórscy policjanci wielokrotnie swoim działaniem pokazywali, że zawsze leży im na sercu dobro zwierząt i nie pozwolą na ich krzywdzenie. Od wielu lat współpracują z inspektorami organizacji pozarządowych zajmujących się ratowaniem skrzywdzonych zwierząt oraz reagują na zgłoszenia i zawiadomienia w takich sprawach. Jedną z takich organizacji jest Biuro Ochrony Zwierząt Inspektorat w Zielonej Górze, z którym wielokrotnie policjanci podejmują interwencje na terenie naszego powiatu oraz reagują na zgłoszenia i zawiadomienia inspektorów w sprawach gdzie jest podejrzenie znęcania się nad zwierzętami. Ostatnią dużą interwencję policjanci wspólnie z inspektorami Biura Ochrony Zwierząt podejmowali pod Nowogrodem Bobrzańskim, gdzie odebranych zostało 28 psów. Mieszkający na posesji mężczyzna znęcał się wyjątkowo okrutnie nad jednym z psów ciągnąc go na linie za samochodem. W tej prawie policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą zielonogórskiej komendy prowadzą postępowanie pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Zielonej Górze. Zgodnie z artykułem 35 Ustawy o ochronie zwierząt znęcanie się nad zwierzęciem zagrożone jest karą do 3 lat pozbawienia wolności. Podczas wizyty w Komendzie Miejskiej Policji w Zielonej Górze Pani Izabela Kwiatkowska w towarzystwie "czworonożnych inspektorek” - Tosi i Zuzi - przekazała na ręce komendanta młodszego inspektora Macieja Sipka list z podziękowaniami za ostatnią interwencję oraz wieloletnią współpracę z naszą jednostką.

podinspektor Małgorzata Barska

Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze