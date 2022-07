Zatrzymaj się i rozejrzyj – od tego może zależeć życie Twoje i Twoich bliskich Data publikacji 20.07.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Trzy ofiary śmiertelne to tragiczny bilans wypadku z udziałem szynobusu i osobowego volvo. Policjanci pod nadzorem prokuratury badają okoliczności tego wypadku, do którego doszło na przejeździe kolejowym w Dąbrówce Wielkopolskiej. Przypominamy, że na przejazdach kolejowych OBOWIĄZKOWO należy się zatrzymać i rozejrzeć. Od tego może zależeć życie Twoje i Twoich najbliższych.

We wtorek (19 lipca) na przejeździe kolejowym w Dąbrówce Wielkopolskiej doszło do tragicznego w skutkach wypadku drogowego. Pojazd osobowy wjechał pod jadący szynobus. Pasażerowie podróżujący koleją nie odnieśli żadnych obrażeń, jednak dla osób jadących samochodem zdarzenie to skończyło się tragicznie. Trzy osoby z osobowego volvo poniosły śmierć na miejscu. Policjanci ze Świebodzina, pod nadzorem Prokuratury Rejonowej ze Świebodzina prowadzą czynności zmierzające do wyjaśnienia okoliczności tego tragicznego wypadku. Bez względu na jego przyczynę, pamiętajmy o tym, aby w rejonach przejazdów kolejowych obowiązkowo zatrzymać swój pojazd i rozejrzeć się, zanim wjedziemy na skrzyżowanie. Od tego może zależeć życie Twoje i innych osób.

Policjanci świebodzińskiej drogówki każdego dnia reagują na łamanie przepisów, organizują działania i kampanie medialne na drogach, starając się w ten sposób przeciwdziałać wypadkom i tragicznym zdarzeniom. W ostatnim czasie policjanci z Posterunku Policji w Zbąszynku wraz z funkcjonariuszami z Wydziału Ruchu Drogowego świebodzińskiej komendy reagowali w rejonach przejazdów kolejowych na kierujących niestosujących się do znaku STOP. Pamiętajmy, że to od zachowania samych kierujących i pieszych zależy w głównej mierze bezpieczeństwo na drogach!

aspirant Marcin Ruciński

Komenda Powiatowa Policji w Świebodzinie