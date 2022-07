Obchody Święta Policji na Dolnym Śląsku Data publikacji 20.07.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Uroczystości dolnośląskich obchodów 103. rocznicy powołania Policji Państwowej, w których udział wziął Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak, odbyły się na pl. Wolności we Wrocławiu. Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Dariusz Wesołowski uroczyście powitał zaproszonych gości, policjantów i pracowników Policji oraz przybyłych na uroczystość mieszkańców. Oprócz defilady, podczas apelu mieszkańcy mieli też możliwość usłyszeć m.in. orkiestrę policyjną, porozmawiać z funkcjonariuszami i zobaczyć najnowocześniejszy wykorzystywany w służbie sprzęt. Starsi i młodsi mogli także porozmawiać z mundurowymi i poznać ciekawostki dotyczące ich pracy. Święto Policji to data szczególna dla funkcjonariuszy. To czas awansów, nominacji, odznaczeń oraz podziękowań dla policjantów i pracowników Policji, ale też i tych, z którymi na co dzień współpracują. Tak było i tym razem… Zobacz zdjęcia i film z naszej uroczystości.

W roku 2022 obchodzimy 103. rocznicę powstania Policji Państwowej. Mając na uwadze tę wyjątkową okazję, chcielibyśmy podziękować wszystkim, którzy wspólnie z nami angażują się w budowanie poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców Dolnego Śląska. Jednocześnie pragnęliśmy uczcić to święto wraz z Dolnoślązakami. Jak co roku, oprócz uroczystego apelu, przygotowaliśmy dla naszych mieszkańców festyn, gdzie wszyscy – starsi i młodsi, mogli świętować i bawić się z nami oraz poznawać różne ciekawe rzeczy dotyczące pracy Policji. Towarzyszyła nam policyjna orkiestra.

Dolnośląskie obchody Święta Policji, w których udział wziął Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak, odbyły się na pl. Wolności we Wrocławiu. Patronat honorowy nad wojewódzkimi obchodami Święta Policji objął Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk.

Obchody Święta Policji we Wrocławiu były okazją do uhonorowania funkcjonariuszy i pracowników dolnośląskiej Policji za trud oraz zaangażowanie wkładane w codzienną służbę i pracę. W tym dniu, oprócz wykonywania przez Policję bieżących zadań, wyróżnieni funkcjonariusze i pracownicy uczestniczyli w uroczystości wręczania awansów, nominacji i odznaczeń.

Główne uroczystości wojewódzkich obchodów Święta Policji poprzedzone zostały mszą świętą w intencji dolnośląskiej Policji, która odbyła się o godzinie 11.00 w Kościele pod wezwaniem św. Stanisława, św. Doroty, św. Wacława przy pl. Wolności we Wrocławiu. O godzinie 12.00 na pl. Wolności, na terenie przyległym do Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu, rozpoczął się uroczysty apel z udziałem pocztów flagowych i sztandarowych.

O godzinie 12.00 Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Dariusz Wesołowski uroczyście powitał zaproszonych gości, policjantów i pracowników Policji oraz przybyłych na uroczystość mieszkańców. W swoim wystąpieniu szef dolnośląskiej Policji podziękował wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom Policji m.in. za zaangażowanie, profesjonalizm oraz oddanie służbie, a także złożył gratulacje z okazji awansów i odznaczeń. Podkreślił, że służba w Policji to zaszczyt, ale i ogromna odpowiedzialność, w tym także za drugiego człowieka. Komendant złożył także podziękowania dla członków policyjnych rodzin za wspieranie funkcjonariuszy każdego dnia.

Po przemówieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu, w obecności pocztów flagowych i sztandarowych, odbyło się uroczyste odczytanie decyzji i rozkazów oraz wręczenie aktów mianowania, odznaczeń i wyróżnień. Odznaczenia państwowe i resortowe wręczali Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak wraz z Komendantem Wojewódzkim Policji we Wrocławiu nadinsp. Dariuszem Wesołowskim oraz Wicewojewodą Dolnośląskim Bogusławem Szpytmą.

W związku z obchodami 103. rocznicy powstania Policji Państwowej, na wyższe stopnie awansowało 2540 dolnośląskich funkcjonariuszy. 120 dolnośląskich policjantów i pracowników Policji zostało również odznaczonych medalami za Długoletnią Służbę i Odznakami Zasłużony Policjant. Ponadto dwie osoby, aktywnie współpracujące z dolnośląską Policją na rzecz bezpieczeństwa, zostały odznaczone, jako Zasłużeni dla Policji. Jednym z odznaczonych Medalem za Wyróżniającą się Działalność Statutową uchwałą Krajowego Zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA Sekcja Polska został nadinsp. Dariusz Wesołowski Szef dolnośląskich policjantów. Wśród awansowanych dziś funkcjonariuszy był także I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Robert Frąckowiak.

Gdy zakończyła się część uroczystości związana z wręczeniem awansów, odznaczeń i wyróżnień, głos zabrał I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak. Podziękował w imieniu kierownictwa Polskiej Policji za ogromne zaangażowanie, profesjonalizm i wzorową służbę, w tym także w czasie panującej epidemii koronawirusa, podczas której funkcjonariusze oprócz codziennych zadań, wykonali 137 milionów kontroli osób objętych kwarantanną oraz za działania na granicy z Białorusią i te ostatnie na granicy z Ukrainą. Omówił kilka nowoczesnych policyjnych inwestycji na Dolnym Śląsku i wskazał na perspektywę realizacji kolejnych nowych obiektów, a także inwestycji w sprzęt.

Podczas uroczystości Pan Damian Mrozek – Radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, odczytał list Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Pani Elżbiety Witek, który skierowany był do funkcjonariuszy oraz pracowników dolnośląskiej Policji. Pani Marszałek podziękowała im za podejmowanie coraz to nowszych wyzwań związanych z pełnioną służbą, a także życzyła im samych sukcesów oraz satysfakcji wynikających z działań na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Do życzeń z okazji Święta Policji dołączył się też Wicewojewoda Dolnośląski Bogusław Szpytma. Podkreślił, że 103. rocznica to ważna data i jej przebieg odbywa się w trudnym dla naszej części świata momencie. Wicewojewoda wspomniał też o niełatwych zadaniach Policji i o wsparciu ze strony administracji rządowej, na które formacja cały czas może liczyć. Podziękował za pełnioną służbę oraz pogratulował awansowanym i wyróżnionym funkcjonariuszom.

Okolicznościowymi przemówieniami, musztrą paradną i defiladą pododdziałów oraz meldunkiem dowódcy uroczystości zakończyły się obchody Święta Policji na terenie garnizonu dolnośląskiego. W ich trakcie mieszkańcy mieli możliwość usłyszeć m.in. orkiestrę policyjną, porozmawiać z funkcjonariuszami i zobaczyć najnowocześniejszy sprzęt wykorzystywany w służbie. Starsi i młodsi mogli także porozmawiać z mundurowymi i poznać ciekawostki dotyczące ich pracy. Dla najmłodszych utworzone zostały specjalne stoiska profilaktyczne, gdzie odbywały się konkursy i zabawy poświęcone bezpieczeństwu.

Jednym z najważniejszych momentów podczas corocznych obchodów Święta Policji na Dolnym Śląsku, jest uczczenie pamięć zamordowanych i poległych funkcjonariuszy. Dlatego oddając im hołd, dzień wcześniej 19 lipca 2022 r., pod ścianą pamięci przy ul. Wittiga, przy pomniku na Cmentarzu Osobowickim oraz pod tablicą w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, wieńce i kwiaty złożyli m.in. przedstawiciele kierownictwa dolnośląskiej Policji, związków zawodowych Policji, byli komendanci Policji, a także kombatanci i emeryci.

W uroczystościach, oprócz kadry kierowniczej, funkcjonariuszy i pracowników Policji oraz jednostek sąsiadujących, udział wzięli też m.in. Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Pomocniczy Jacek Kiciński, Wicewojewoda Dolnośląski Pan Bogusław Szpytma oraz reprezentujący Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej - Radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Pan Damian Mrozek, a także reprezentującą Marszałka Województwa Dolnośląskiego - Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu Pani Agnieszka Sokołowska.

Gościliśmy również w imieniu Prezydenta Wrocławia Sekretarza Urzędu Miejskiego we Wrocławiu Pana Włodzimierza Patalasa, Zastępcę Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. dr inż. Adama Koniecznego oraz Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Marka Kamińskiego, Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Tomasza Michalskiego, I Zastępcę Dowódcy Garnizonu Wrocław płk. Krzysztofa Lisa oraz Prokuratora Regionalnego we Wrocławiu Pana Bartosza Pęcherzewskiego, a także Zastępcę Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Opolu płk. Tomasza Raczyka, Prezydenta Sekcji Polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA Pana Piotra Wójcika, Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu Jego Magnificencję Pana prof. dr hab. Piotra Ponikowskiego i Rektora Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu Jego Magnificencję Pana prof. dr hab. Andrzeja Rokitę.

Na zaproszenie Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu, w obchodach udział wzięli też szefowie jednostek Policji czeskiej z Hradec Kralove oraz Pardubic, a także Prezydentów Policji niemieckiej z Saksonii i Gorlitz, współpracujących na co dzień z dolnośląskim garnizonem.

Serdecznie gratulujemy wszystkim odznaczonym, awansowanym i wyróżnionym, a także dziękujemy zaproszonym gościom oraz mieszkańcom za przybycie.

