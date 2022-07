Lwóweccy policjanci pilotowali samochód z rodzącą kobietą

Skuteczne działania lwóweckich policjantów zakończone szczęśliwym finałem. Tak w skrócie można opisać zachowanie funkcjonariuszy z gryfowskiego komisariatu, którzy pilotowali samochód z rodzącą kobietą do szpitala w Jeleniej Górze. W takich sytuacjach czas jest najważniejszy, dlatego stróże prawa nie zamierzali go tracić i zapewnili rodzącej kobiecie policyjną eskortę, aby mogła szybko i bezpiecznie dotrzeć do placówki medycznej.