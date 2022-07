17 oskarżonych z gangów zajmujących się kradzieżami ekskluzywnych samochodów stanie przed sądem Data publikacji 21.07.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Akty oskarżenia przeciwko członkom dwóch zorganizowanych grup przestępczych, rozbitych przez policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Krakowie, trafiły do Sądu Okręgowego w Krakowie. Zostały skierowane przeciwko 17 oskarżonym i zawierają 110 zarzutów. Członkowie gangu odpowiedzą za 44 kradzieże samochodów na terenie Małopolski i innych województw na łączną kwotę bliską 9 milionów złotych.

Śledztwo, prowadzone od grudnia 2019 roku, przez policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Krakowie, pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Kraków- Prądnik Biały, w sprawie zorganizowanych grup przestępczych trudniących się kradzieżami wysokiej klasy pojazdów na terenie Małopolski i innych województw, zostało zakończone. Pod koniec czerwca br. skierowany został do sądu ostatni z czterech aktów oskarżenia w tej sprawie. Zawierają one w sumie 110 zarzutów i dotyczą 17 oskarżonych, którzy odpowiedzą między innymi za udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się przestępczością samochodową, w tym za kradzieże 44 samochodów o łącznej wartości prawie 9 mln zł . Kolejne 47 z przedstawionych im zarzutów dotyczy paserstwa, a pozostałe m.in. pomocnictwa w kradzieżach, usuwania znaków identyfikacyjnych w pojazdach, posiadania narkotyków, nielegalnego posiadania broni, niezatrzymania się do kontroli drogowej.

Spośród 17 oskarżonych 4 czeka na proces w areszcie. Wobec jednego z podejrzanych, który ukrywa się poza granicami kraju, wdrożono procedurę uzyskania europejskiego nakazu aresztowania, a pozostali oskarżeni dobrowolnie poddali się karze i odpowiadają z wolnej stopy. Oskarżeni mają od 25 do 60 lat, pochodzą z Krakowa i okolic, z powiatu kazimierskiego, a jeden z nich, który doposażał złodziei w specjalistyczny sprzęt do kradzieży samochodów oraz zajmował się legalizacją skradzionych pojazdów, pochodzi z Wołomina. 10 z oskarżonych to recydywiści.

Jak ustali śledczy, członkowie przestępczych grup, w tym jednej kierowanej przez 40-latka z powiatu krakowskiego, działali w okresie od lipca 2019 do grudnia 2019 oraz od sierpnia 2020 do stycznia 2021 roku. Ich łupem padały przede wszystkim samochody marki Audi, BMW, Jaguar, Land Rover i Porsche, Ford Mustang, Jeep. Samochody te kradli z ulic i posesji prywatnych na terenie powiatu krakowskiego, jak i innych miejsc województwa małopolskiego oraz świętokrzyskiego.Kradzieży dokonywali głównie metodą na tzw. walizkę, przechwytując sygnał nadawany z kluczyka właściciela pojazdu. Po kradzieży samochody przechowywane były w tzw. dziuplach, w województwie świętokrzyskim, małopolskim i mazowieckim. Kolejno złodzieje sprzedawaliauta albo na części (po ich rozbiórce w dziuplach), albo w całości do ustalonych przez policjantów paserów.

Jeden z oskarżonych, 45-letni mieszkaniec Wołomina wyposażał złodziei w specjalistyczny sprzęt do kradzieży samochodów, w szczególności w tzw. walizki oraz sprzęt elektroniczny służący do zagłuszania sygnałów GPS i GSM nadajników zamontowanych w skradzionych pojazdach, a także przyjmował pojazdy do ukrycia. Został on zatrzymany, a jego magazyn zlikwidowany, z kolei zabezpieczone u niego pojazdy trafiły na policyjny parking.

W toku prowadzonego śledztwa policjanci zlikwidowali też 4 „dziuple samochodowe”, w których złodzieje rozbierali na części skradzione pojazdy i odzyskali 9 pojazdów (część z nich była zdemontowana) oraz zabezpieczyli około 150 różnych części samochodowych. Śledczy zabezpieczyli też specjalistyczny sprzęt służący do kradzieży pojazdów (w tym walizki elektroniczne do przechwytywania sygnału „bezkluczykowych” samochodów) o wartości około 2,5 milionów złotych, który ulegnie przepadkowi. Od oskarżonych policjanci zabezpieczyli, na poczet przyszłych kar i roszczeń, gotówkę w łącznej kwocie około 1 miliona złotych.

Rozbicie zorganizowanych grup przestępczych sprawiło, że przestępczość dotycząca włamań i kradzieży samochodów ekskluzywnych marek na terenie województwa małopolskiego znacząco spadła tj. w I półroczu tego roku o kilkadziesiąt procent w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Z kolei, w Polsce tego typu przestępczość spadła w tym czasie o około 20%, co między innymi spowodowane było zatrzymaniem jednego z oskarżonych i zlikwidowaniem jego magazynu w Wołominie ze specjalistycznym sprzętem do kradzieży pojazdów, w który wyposażał złodziei.

Oskarżonym za udział w zorganizowanej grupie przestępczej i kradzieże pojazdów grozi od 10 do 15 lat więzienia.

O kilku realizacjach w tej sprawie pisaliśmy w komunikatach:

(KWP w Krakowie / mw)