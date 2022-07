54 kg amfetaminy ukryte było w specjalnej skrytce Data publikacji 22.07.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Wspólne działania CBŚP i KAS, przy współpracy z MOSG, pod nadzorem dolnośląskiego pionu PZ Prokuratury Krajowej, doprowadziły do zatrzymania 2 osób i przejęcia 54 kg amfetaminy oraz blisko 200 ml płynnego narkotyku. Substancje psychotropowe przemycone z Niemiec ukryte były w specjalnym schowku znajdującym się w bagażniku samochodowym. W hurcie taka ilość amfetaminy warta jest 400 tys. zł.

Policjanci z Zarządu we Wrocławiu Centralnego Biura Śledczego Policji wspólnie z dolnośląską Krajową Administracją Skarbową oraz przy współpracy z Placówką Straży Granicznej w Świnoujściu ustalili, że planowany jest przemyt narkotyków z Niemiec do Polski. Funkcjonariusze dokładnie zaplanowali, a następnie przeprowadzili działania, które były nadzorowane przez Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu.

Wszystko wydarzyło się na terenie powiatu zgorzeleckiego, gdzie funkcjonariusze zatrzymali 2 mężczyzn w wieku 26 i 27 lat. Podczas akcji przeszukano także pojazd, w którym ukryta była specjalna skrytka umiejscowiona w bagażniku. W schowku znajdowało się 54 kilogramy amfetaminy oraz blisko 200 ml płynnego narkotyku. Według śledczych z takiej ilości przejętych substancji psychotropowych można przygotować prawie 55 tysięcy porcji handlowych, a czarnorynkowa wartość hurtowa zabezpieczonych narkotyków to 400 tys. zł. Śledczy obecnie ustalają gdzie miały trafić przejęte środki odurzające.

W trakcie działań funkcjonariusze zabezpieczyli także sprzęt elektroniczny i nośniki danych, które będą teraz poddane dokładnej analizie.

W Dolnośląskim Wydziale Zamiejscowym Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu zatrzymani mężczyźni usłyszeli zarzuty dotyczące wewnątrzwspólnotowego przemytu znacznych ilości narkotyków, za co grozić im może kara pozbawienia wolności do 15 lat. Decyzją sądu obydwaj zatrzymani zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące.

Zespół Prasowy CBŚP