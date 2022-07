Zatrzymany oszust z portalu ogłoszeniowego Data publikacji 22.07.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Stołecznej Policji wspólnie z policjantami z Wydziału Dochodzeniowo - Śledczego Komendy Rejonowej Policji Warszawa II w toku wykonanych czynności operacyjnych ustalili, że na jednym z portali ogłoszeniowych dochodzi do wyłudzeń wrażliwych danych. Policjanci po dokonaniu analiz zatrzymali na terenie Wrocławia 40-letniego mężczyznę, u którego w trakcie przeszukania znaleźli i zabezpieczyli szereg sprzętów teleinformatycznych oraz narkotyki. 40-letni mężczyzna usłyszał zarzuty i został zatrzymany. Sąd na wniosek prokuratora zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Wspólne działania policjantów Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Stołecznej Policji i Wydziału Dochodzeniowo - Śledczego Komendy Rejonowej Policji Warszawa II doprowadziły do zatrzymania 40-letniego mężczyzny, który na jednym portali ogłoszeniowych wyłudzał wrażliwe dane. Operacyjni pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Pruszkowie ustalili, że numer telefonu, który posłużył do komunikacji na portalu z jednym z poszkodowanych, współpracuje z urządzeniem, które może służyć do rozsyłania masowych ilości wiadomości tekstowych. Po dokonaniu ustaleń i analiz, pojechali w rejon jednego z lokali mieszkalnych na terenie Wrocławia, gdzie mógł przebywać mężczyzna dokonujący oszustw.

Pod wytypowanym adresem policjanci zastali 40-letniego mężczyznę, u którego w trakcie przeszukania znaleźli i zabezpieczyli szereg sprzętów teleinformatycznych mogących służyć do rozsyłania masowych ilości wiadomości tekstowych oraz narkotyki.

Urządzenia były uruchomione i podłączone do laptopów, na których pracowało specjalne oprogramowanie oraz m.in. skonfigurowane oprogramowanie do pracy zdalnej – oprogramowanie narzędziowe umożliwiające zdalne sterowanie systemem operacyjnym poprzez Internet. Użytkownik za pomocą programu może między innymi sterować pulpitem, przeglądać strukturę katalogów na podłączonym komputerze oraz przesyłać dane.

W slotach urządzeń znajdowały się karty SIM (224 aktywne karty SIM różnych operatorów) oraz anteny. Urządzenia były aktywne, o czym świadczyły migające przy slotach kart SIM kontrolki. W jednym ze slotów urządzenia ujawniono kartę o numerze, z którego dokonano przedmiotowego oszustwa. Ponadto na miejscu ujawniono i zabezpieczono telefony komórkowe, dyski twarde, nowe karty SIM, wyłamki, kilka tysięcy używanych kart SIM, zielony susz roślinny najprawdopodobniej susz marihuany znajdujący się w różnych opakowaniach, a także karty bankomatowe.

40-letni mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzuty oszustwa internetowego oraz posiadania substancji zabronionych. Sąd na wniosek prokuratora zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

