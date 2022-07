Ma na swoim koncie włamanie do jubilera i pięciu innych obiektów Data publikacji 22.07.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci ze śródmiejskiego wydziału do walki z przestępczością przeciwko mieniu zatrzymali mężczyznę podejrzanego o 6 włamań do różnych lokali handlowych i usługowych w tym do zakładu jubilerskiego i kradzież biżuterii o wartości ponad 110 000 złotych. W samochodzie 37-latka policjanci znaleźli narzędzia, które służyły mu do popełniania przestępstw. Zatrzymanemu grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Wszystko zaczęło się od włamania do salonu jubilerskiego w Warszawie, do którego doszło na początku czerwca tego roku. Na skutek tego przestępstwa skradziono biżuterię o wartości ponad 110 000 złotych. Kiedy właściciel sklepu złożył stosowne zawiadomienie wyjaśnieniem tego, co się stało, zatrzymaniem sprawcy bądź sprawców zajęli się policjanci ze Śródmieścia do oni w zaledwie kilka tygodni ustalili, kim jest sprawca i zatrzymali 37-latka.

W samochodzie należącym do mężczyzny policjanci znaleźli nożyce do cięcia szkła, klucz typu „żabka”, siekierę, łapkę do wyciągania gwoździ, nóż tapicerski. Wiadomo już, że te narzędzia i przedmioty służyły 37-latkowi do pokonywania zabezpieczeń lokali, do których się włamywał. Poza kradzieżą za włamaniem do sklepu jubilerskiego policjanci udowodnili mężczyźnie 5 podobnych przestępstw, których dopuścił się na przestrzeni maja i czerwca tego roku. Jego łupem padł sprzęt elektroniczny, komputerowy, fotograficzny, sprzęt agd i rtv oraz wszystko to, co można było szybko i dobrze sprzedać. Wartość skradzionego mienia oszacowana została przez pokrzywdzonych na ponad 60 000 złotych.

37-latek odpowie także za posiadanie narkotyków. Policjanci znaleźli przy nim mefedron i amfetaminę.

Za popełnione przestępstwa zatrzymanemu grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

(KSP / mw)