"Kalendarzyki Policji Województwa Śląskiego" - unikatowa pamiątka w 100. rocznicę przedwojennej Policji województwa Śląskiego

23 lipca 2022 roku w Katowicach odbędą się centralne obchody Święta Policji. Będziemy również obchodzić 100. rocznicę powstania Policji województwa Śląskiego. Historia, etos i rola tej formacji są wzorem dla współczesnych polskich policjantów. W Izbie Pamięci Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu mamy szczególną pamiątkę tamtych czasów. To unikatowa, kompletna kolekcja "Kalendarzyków Policji Województwa Śląskiego". Dla Policjantów z lat 20. i 30. XX wieku były to narzędzia ułatwiające codzienną służbę. Zapraszamy na centralne obchody Święta Policji do Katowic oraz do Izby Pamięci Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.