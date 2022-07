Zatrzymali fałszywego Policjanta Data publikacji 22.07.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Końskich zatrzymali 26-latka z województwa śląskiego, który usiłował oszukać 73-letniego mieszkańca Końskich metodą na policjanta i prokuratora. Jest to kolejne tego typu zatrzymanie przez koneckich stróżów prawa. Mężczyźnie za to przestępstwo grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

W środę, 20 lipca 2022 roku na terenie Końskich doszło do kolejnej próby oszustwa seniora metodą na policjanta i prokuratora. Do 73-letniego mężczyzny zadzwoniła kobieta podająca się za prokuratora współpracującego z Komendą Główną Policji. Senior miał pomóc w zatrzymaniu szajki złodziei wyłudzających pieniądze. Mężczyzna przez telefon usłyszał, że w kraju działają przestępcy, którzy podrabiają dokumenty, a następnie wypłacają duże sumy z kont swoich ofiar. Rachunek seniora zdaniem rozmówczyni mógł być również zagrożony, potrzebna była szybka reakcja. Nieświadomy niczego mężczyzna dał się zmanipulować i rozpoczął podróż do banku by wypłacić oszczędności.

Chwilę wcześniej dyżurny koneckiej jednostki otrzymał zgłoszenie, z którego wynikało, że na terenie miasta do starszej kobiety dzwonił mężczyzna podający się za policjanta, jednak seniorka słyszała od swojego dzielnicowego, że takie telefony mogą być wykonywane przez oszustów. Dlatego o rozmowie powiadomiła prawdziwych policjantów. Dyżurny powiadomił zatem placówki bankowe na terenie powiatu o możliwych próbach oszustw seniorów.

Kiedy wspominany wcześniej 73-latek przyjechał wypłacić pieniądze, pracownicy banku nabrali podejrzeń. Na miejscu szybko zjawili się policjanci z wydziału kryminalnego koneckiej komendy. Zamiast prawdziwych pieniędzy, senior otrzymał w kopercie gruby plik pociętych kartek. Kiedy senior wyszedł z banku i wsiadł do swojego pojazdu podszedł do niego jakiś mężczyzna, który przejął kopertę po czym błyskawicznie został zatrzymany. Dzięki sprawnej reakcji służb oraz szybkiemu wdrożeniu odpowiednich procedur, kolejny senior z Końskich nie stracił oszczędności swojego życia. Teraz losem zatrzymanego 26-latka zajmie się sąd.

(KWP w Kielcach / sc)