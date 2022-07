Nowe motocykle w garnizonie Data publikacji 25.07.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Dziś do Komendy Miejskiej Policji w Kielcach trafiły dwa nowe policyjne motocykle. Kolejne dwa zasiliły komendę w Ostrowcu Świętokrzyskim. Nowe maszyny to nowe możliwości funkcjonariuszy, szczególnie gdy liczy się czas dojazdu na miejsce. BMW R 1250 RT rozpoczyna służbę w świętokrzyskiej Policji!

Dziś na ul. Drogosza przy Hali Legionów odbyło się krótkie spotkanie z przedstawicielami lokalnych mediów, na którym policjanci prezentowali nowe motocykle zasilające flotę naszych pojazdów. Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Kielcach oraz policjanci użytkujący w codziennej służbie policyjne motocykle odpowiadali na liczne pytania.

Nowe maszyny to BMW R 1250 RT. Jednoślad, znany w wersji cywilnej wielu użytkownikom, zasilany jest 2-cylindrowym bokserem o pojemności 1254 cm3. Silnik daje kierującemu do wykorzystania 136 koni mechanicznych, moment obrotowy o wartości 143 Nm skutecznie „odpycha” motocykl od asfaltu.

Policyjna wersja tej maszyny jest jednoosobowa, miejsce pasażera zajmuje zintegrowany kufer z centralą radiową. Zupełnie nowe malowanie, wzbogacone o wiele elementów odblaskowych, sygnały uprzywilejowania LED z przodu i z tyłu barwy niebieskiej i czerwonej. W wyposażeniu znajdziemy także podgrzewane siedzenie i manetki oraz inne elementy poprawiające komfort podróżowania.

Wszystko to sprawia, że motocykl ten jest niezwykle skutecznym źródłem napędu, szczególnie w ruchu miejskim, gdzie często mamy do czynienia z utrudnieniami. Od dziś policjantów na motocyklach w nowym wydaniu możemy obserwować na ulicach Kielc i Ostrowca Świętokrzyskiego. Łącznie do garnizonu trafi 14 takich motocykli.

Źródło: KWP w Kielcach