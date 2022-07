Podczas awantury pobił swoją partnerkę. Kobieta nie przeżyła ataku Data publikacji 25.07.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Radzyńscy policjanci zatrzymali 29 - latka, który podczas awantury pobił swoją 32 letnią partnerkę. Kobieta niestety zmarła. W chwili zatrzymania 29 latek miał blisko 2 promile alkoholu. Wczoraj został tymczasowo aresztowany. Grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.

W miniony piątek dyżurny radzyńskiej komendy otrzymał zgłoszenie o śmierci 32-letniej kobiety, Zgłaszającym był jej parter. Policjanci, skierowani na miejsce ustalili, że kobieta ma obrażenia ciała do których mogły przyczynić się osoby trzecie. W związku z tym obecny na miejscu konkubent został zatrzymany. 29-letni mieszkaniec gminy Siemień miał blisko 2 promile alkoholu w organizmie. Jak ustalili policjanci, pomiędzy nim a kobietą, doszło do awantury, a następnie do rękoczynów. Po przebudzeniu się rano znalazł nieżywą kobietą.

Decyzją Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim na wniosek Prokuratura Rejonowego z Radzynia Podlaskiego, 29-letni mężczyzna został wczoraj tymczasowo aresztowany. Grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.

aspirant Piotr Woszczak