Komisarz Marcin Szwajgier odszedł na wieczną służbę Data publikacji 25.07.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Z głębokim żalem przyjęliśmy informację, że Nasz Kolega — komisarz Marcin Szwajgier zmarł po ciężkiej chorobie. Przez większość czasu związany był z Komendą Miejską Policji w Lublinie. Rodzinie, najbliższym i przyjaciołom najszczersze kondolencje i wyrazy głębokiego współczucia w imieniu kadry kierowniczej, policjantów i pracowników składa Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie nadinspektor Artur Bielecki.

Z wielkim żalem żegnamy komisarz Marcina Szwajgier, który od ponad 17 lat służył w Policji. Funkcjonariusz przez większość czasu związany był z Komendą Miejską Policji w Lublinie. Służbę zaczynał w pionie prewencji. Następnie doświadczenie zdobywał m.in. w Laboratorium Kryminalistycznym KWP w Lublinie. Od 2013 roku był policjantem Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Lublinie, gdzie realizował swoje pasje i przechodził kolejne szczeble kariery. Ostatnio zajmował stanowisko kierownika referatu.

Komisarz Marcin Szwajgier był zawsze aktywny, chętny do pomocy kolegom oraz mieszkańcom nawet poza służbą. Był wyróżniającym się policjantem. Chętnie dzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem. To policjant, który pomaganie miał we krwi.

Zmarł po ciężkiej chorobie w wieku niespełna 45 lat, opuszczając pogrążoną w żalu rodzinę, ale też nas policjantów i pracowników Policji. Wszyscy łączymy się w bólu z jego bliskimi.

Nabożeństwo żałobne odbędzie się w środę 27.07.2022 roku w Kościele pw. Św . Jakuba Apostoła w Lublinie przy ulicy Głuskiej.

Cześć Jego Pamięci!