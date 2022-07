Pobiegli i pomogli w szczytnym celu Data publikacji 25.07.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj W tym roku Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach obchodzi swoje 25-lecie. Z tej okazji przygotowano specjalny bieg charytatywny. Jako pierwsi w poniedziałkowy poranek w Łazienkach Królewskich w wirtualnym edycji biegu wystartowali policjanci z Komendy Głównej Policji, Centralnego Pododdziału Konterrorystycznego Policji „BOA”, Samodzielnego Pododdziału Konterrorystycznego Policji w Warszawie, Centralne Biura Śledczgo Policji. A idea przedsięwzięcia jest szczytna – pomoc dzieciom i wdowom po policjantach, którzy oddali swoje życie na służbie.

Pomysłodawcą porannego biegu był gen. insp. Jarosław Szymczyk Komendant Główny Policji. W biegu udział wzięli m. in. nadinsp.. Dariusz Zięba, Dowódca Centralnego Pododdziału Konterrorystycznego Policji „BOA”, insp. Mariusz Ciarka Dyrektor Biura Komunikacji Społecznej KGP, insp. Michał Grzelec, Z-ca Dyrektora Biura Kryminalnego KGP, Z-ca Samodzielnego Pododdziały Konterrorystycznego Policji w Warszawie nadkom. Michał Kapyś oraz policjanci z KGP, CPKPK "BOA" i KSP.

Wpisowe uzyskane z biegu zostanie przekazane na rzecz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. Ideą jest pokonanie dystansu w 25 minut i wpłata minimum 25 zł.. Trasę można pokonać biegiem, marszem z kijami, spacerem, a nawet na rowerze. Miejsce ani trasa są bez znaczenia - najważniejsza jest chęć niesienia pomocy potrzebującym rodzinom policjantów oraz wspólna zabawa. Ważne jest też to, aby zgodnie z regulaminem zmierzyć swój czas i dystans oraz udokumentować udział w wirtualnej imprezie. Bieg charytatywny na rzecz Fundacji trwa od 25 lipca do 18 sierpnia 2022 roku.

Oprócz wymiernej finansowej pomocy podopiecznym Fundacji Bieg Charytatywny promuje również aktywność fizyczną, która jest najlepszym sposobem na walkę ze stresem, a także korkiem do wzmacniania własnego organizmu.

Udział w biegu jest jednak przede wszystkim wyrazem solidarności z rodzinami policjantów, którzy na rzecz służby złożyli najwyższą ofiarę - własne życie. Szczególnie w przypadku najmłodszych policjantów, czyli tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją policyjną karierę, jest to szczególnie ważne - budowanie szlachetnej solidarności i poczucie przynależności, do grupy zawodowej, której naczelne hasło to „Pomagamy i chronimy.

Śpieszcie się, bo zgłoszenia uczestnictwa przyjmowane będą na stronie: https://zapisyonline.pl jedynie do 18 sierpnia.

Razem możemy więcej, przyłącz się do biegu i Ty!

(BKS KGP)