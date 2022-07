Sądeccy policjanci i postronni świadkowie zapobiegli tragedii Data publikacji 25.07.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki natychmiastowej reakcji policjantów sądeckiej drogówki, a także osób postronnych, które poinformowały służby o zdarzeniu, roztrzęsiona nastolatka, znajdująca się za barierami ochronnymi mostu została uratowana przed desperackim krokiem.

W sobotę, 23 lipca 2022 roku około godziny 19.30 policjanci Wydziału Ruchu Drogowego sądeckiej komendy, którzy prowadzili działania kontrolne przy Bulwarze Narwiku w Nowym Sączu, otrzymali od jednego z kierowców informację, że nastolatka stoi za barierami ochronnymi mostu na Dunajcu i prawdopodobnie chce z niego skoczyć. W takiej sytuacji liczy się każda sekunda, dlatego mundurowi natychmiast udali się w kierunku przeprawy im. Józefa Piłsudskiego. W międzyczasie do oficera dyżurnego dotarł podobny sygnał o zdarzeniu z Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

Po dotarciu we wskazane miejsce mundurowi zauważyli dziewczynę stojącą po zewnętrznej stronie barierek. Nastolatka była blada i roztrzęsiona, a obok niej stała kobieta, która prowadziła z nią rozmowę. Policjanci natychmiast chwycili dziewczynę za ręce, wyciągnęli ją zza barierek na chodnik, po czym wezwali na miejsce załogę Pogotowia Ratunkowego, która przetransportowała 16-latkę do szpitala. Policjanci poinformowali również o zdarzeniu bliskich dziewczyny.

Tym razem skończyło się szczęśliwie, ale gdyby nie błyskawiczne działanie sądeckich policjantów oraz osób postronnych, które właściwie zareagowały i zawiadomiły służby ratunkowe, to zdarzenie mogłoby mieć tragiczny finał.

Gdzie szukać pomocy w kryzysie

W każdym powiecie funkcjonuje wiele instytucji, w tym centra pomocy rodzinie, które niosą fachową pomoc i wsparcie. Gdy borykasz się z problemami, masz negatywne myśli, nie wahaj się skorzystać z pomocy. Z kolei, gdy osoba z Twojego otoczenia potrzebuje wsparcia, reaguj, bo to może uratować jej życie!

Ważne numery:

116 123 – bezpłatny telefon zaufania dla dorosłych w kryzysie emocjonalnym, czynny przez 7 dni w tygodniu w godzinach 14:00-22:00;

116 111 – bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu;

800 108 108 – bezpłatny telefon wsparcia, czynny od poniedziałku do niedzieli (z wyjątkiem dni świątecznych) w godzinach 14:00-22:00;

121 212 – bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Rzecznika Praw Dziecka, czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu;

22 635 09 54 – telefon zaufania dla osób starszych, czynny w poniedziałek, środę, czwartek w godzinach 17:00-20:00.

(KWP w Krakowie / sc)