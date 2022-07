Dwie ofiary śmiertelne kąpieli w wyrobisku pożwirowym Data publikacji 25.07.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Dwóch 19-latków z województwa świętokrzyskiego utonęło w niedzielne popołudnie w radłowskim wyrobisku pożwirowym. Pomimo prowadzonej akcji ratunkowej i wyciągnięciu dwóch mężczyzn spod wody, nie udało się ich uratować.

W niedzielne popołudnie na plaży przy wyrobisku pożwirowym w Radłowie wypoczywali młodzi mieszkańcy województwa świętokrzyskiego. Około godziny 15, trzech z nich weszło do wody, by popływać – w miejscu gdzie obowiązywał zakaz kąpieli. W pewnym momencie dwójka z nich zniknęła pod wodą i tylko jedne z mężczyzn dopłynął do brzegu. Pomimo poszukiwań nie udało się odnaleźć jego dwóch kolegów. Na miejscu pojawili się ratownicy medyczni oraz strażaccy płetwonurkowie. Po godzinie 16 w niedalekiej odległości od brzegu na głębokości kilku metrów zostały odnalezione dwa ciała 19-latków, które zostały wyciągnięte na brzeg. Pomimo akcja reanimacyjnej nie zdołano przywrócić im czynności życiowych.

Dalsze działania przejęli policjanci i grupa dochodzeniowo-śledcza z tarnowskiej komendy pod nadzorem prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Tarnowie. Przeprowadzono oględziny miejsca i ustalono świadków zdarzenia. Ciała 19-latków zostały przewiezione do zakładu patomorfologii celem przeprowadzenia sekcji zwłok, której wyniki mogą być przydatne w ustaleniu przyczyn i okoliczności zdarzenia.

Niespodziewana tragedia, jaka wydarzyła się w Radłowie powinna przestrzec, aby nie korzystać z kąpielisk z obowiązującym zakazem wchodzenia do wody oraz bez opieki ratowników wodnych.

Pamiętajmy: