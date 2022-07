Dzielnicowy po służbie udzielił pomocy Data publikacji 26.07.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzielnicowy z Komisariatu Policji w Ożarowie wracając po służbie do domu udzielił pomocy seniorowi napotkanemu na rondzie w Wyszmontowie. Mężczyzna stał na jezdni wsparty o swój skuter. Policjant przeprowadził go w bezpieczne, zacienione miejsce i udzielił mu pierwszej pomocy, a następnie sprowadził jednoślad na pobocze, aby udrożnić ruch. Senior trafił pod opiekę medyków.

O tym, że dla policjantów dobro i bezpieczeństwo drugiego człowieka jest wartością bezwzględnie najwyższą po raz kolejny dowiódł wczoraj aspirant Konrad Ozdoba, dzielnicowy z Komisariatu Policji w Ożarowie. Funkcjonariusz, wracając do domu po zakończonej służbie napotkał na rondzie w Wyszmontowie mężczyznę, który wsparty o swój skuter nie wykonywał żadnych ruchów. Ponadto znajdował się on na pasie ruchu. Sytuacja była o tyle niebezpieczna, że wspomniane rondo to połączenie dwóch dróg krajowych o wzmożonym ruchu pojazdów. Kiedy policjant zaparkował swój samochód i zbliżał się do mężczyzny, ten osunął się ziemię. Dzielnicowy przeprowadził, jak się później kazało, 72-latka z gminy Tarłów, w zacienione miejsce i podał mu wodę, a następnie wezwał pogotowie ratunkowe. Policjant zabezpieczył również skuter, którym mężczyzna się wcześniej poruszał. Z późniejszej rozmowy wynikało, że starszy pan wracał z wizyty lekarskiej. Finalnie trafił do szpitala a jego życiu już nic nie zagraża. Właściwa postawa asp. Konrada Ozdoby być może po raz kolejny uchroniła człowieka przed utratą życia.

(KWP w Kielcach / kp)