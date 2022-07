Pseudokibic trafił do aresztu Data publikacji 26.07.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Ponad 3 kg narkotyków ujawnili śląscy policjanci zwalczający przestępczość pseudokibiców w mieszkaniu 29-latka z Zabrza. Stróże prawa przejęli także dwie sztuki broni. Powiązany ze środowiskiem śląskich pseudokibiców mężczyzna został zatrzymany. Najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Grozi mu 10 lat więzienia. Dzięki policjantom na rynek nie trafiły narkotyki o czarnorynkowej wartości ok. 90 tys. złotych.

To kolejne uderzenie śląskich policjantów w narkobiznes prowadzony przez pseudokibiców. Policjanci z Wydziału ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach wspierani przez swoich kolegów z Katowic i Zabrza zatrzymali 29-letniego mieszkańca Zabrza powiązanego ze środowiskiem pseudokibiców jednego ze śląskich klubów piłkarskich. Podczas przeszukania jego mieszkania mundurowi ujawnili ponad 3 kg narkotyków – głównie suszu marihuany, ale również amfetaminy i haszyszu. Czarnorynkowa wartość przejętych narkotyków to ok. 90 tys. złotych. Policjanci natrafili także na kominiarki i akcesoria klubowe z logo klubu piłkarskiego, którego mężczyzna był kibicem oraz 2 sztuki broni prawdopodobnie gazowej, która zostanie przekazana do ekspertyzy przez biegłego.

29-latek został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Zabrzu, gdzie usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków. Trafił już do aresztu, gdzie spędzi najbliższe 3 miesiące. Grozi mu nawet 10 lat więzienia.

