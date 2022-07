Funkcjonariusze uratowali 80-latkę z pożaru Data publikacji 26.07.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj "Nawet z narażeniem życia..." - to część roty ślubowania wypowiadana przez każdego funkcjonariusza wstępującego w nasze szeregi. Ostatnie wydarzenia podczas pożaru mieszkania w Zdzieszowicach oraz czyny policjantów udowodniły, że to nie tylko słowa. Funkcjonariusze uratowali 80-latkę z ogarniętego płomieniami budynku. Kobieta nie była w stanie o własnych siłach opuścić domu. Gdyby nie ich poświęcenie, mogło dojść do tragedii.

Do zdarzenia doszło 23 lipca, około godziny 22:30 w Zdzieszowicach. Policjanci zostali wysłani do płonącego budynku mieszkalnego. Na miejscu usłyszeli, że z jednego z okien wydobywa się wołanie kobiety o pomoc. Jeden ze świadków będący na miejscu wyważył drzwi prowadzące na pierwsze piętro, gdzie uwięziona była starsza kobieta. Policjanci bez chwili wahania wbiegli do mieszkania i podjęli decyzję o ewakuowaniu mocno roztrzęsionej 80-latki.

Funkcjonariusze przeprowadzeniu kobiety w bezpieczne miejsce wrócili, aby sprawdzić, czy w innych pomieszczeniach nie znajdują się jeszcze inne osoby. Na szczęście 80-letnia kobieta była jedyną poszkodowaną w tym zdarzeniu osobą. Kobieta z obrażeniami ciała została przetransportowana do szpitala, gdzie udzielono jej niezbędnej pomocy.

Najprawdopodobniej to dzięki zdecydowanej reakcji policjantów nie doszło do tragedii.

(KWP w Opolu / kp)