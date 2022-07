Krakowscy policjanci rozbili szajkę złodziei katalizatorów Data publikacji 26.07.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Komisariatu Policji VI w Krakowie zatrzymali na terenie Śląska i Dolnego Śląska czterech obywateli Gruzji podejrzanych o kradzieże katalizatorów. Złodziejska szajka od początku tego roku ukradła na terenie Krakowa i w innych miejscach kraju katalizatory z co najmniej 30 pojazdów, czym spowodowała straty w wysokości około 35 tys. złotych. Na wniosek prokuratury wobec obcokrajowców zastosowano środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Związek ze sprawą miał również 31-letni Polak, który odpowie za paserstwo.

W marcu br. doszło do szeregu kradzieży katalizatorów z samochodów zaparkowanych na krakowskich osiedlach. Policjanci z Komisariatu Policji VI w Krakowie badając zdarzenia zaistniałe na terenie działania swej jednostki, wpadli na trop złodziei. Ustalili, że kradzieżami zajmuje się szajka Gruzinów specjalizująca się w tego typu przestępstwach dokonywanych nie tylko w Krakowie, ale i w całym kraju. W toku postępowania, 20 lipca, kryminalni z „szóstki” tropiąc złodziei przyjechali do Zabrza, gdzie dwaj Gruzini pojawili się, by odsprzedać paserowi skradzione podzespoły. Tam policjanci na posesji pasera zatrzymali obcokrajowców: 23 i 28-latka. Policjanci przeszukali pojazd należący do mężczyzn, w którym znaleźli katalizator pochodzący najprawdopodobniej z kradzieży. Funkcjonariusze przeszukali również zabudowania i pojazdy znajdujące się na posesji należącej do 31-letniego mieszkańca Zabrza ujawniając ponad 130 sztuk katalizatorów niewiadomego pochodzenia, prawdopodobnie z kradzieży. Mieszkaniec Śląska został również zatrzymany. Cała trójka została przewieziona do Krakowa do komisariatu przy ul. Ćwiklińskiej w Krakowie, a następnie przesłuchana. Kryminalni udali się także do Legnicy, gdzie jak ustalili, zamieszkuje zamieszany w sprawę 24-letni Gruzin, który również został zatrzymany. W Zawierciu funkcjonariusze zatrzymali czwartego z szajki, 30-letniego obywatela Gruzji. Mężczyźni ci zostali również przewiezieni do Komisariatu Policji VI w Krakowie, przesłuchani i doprowadzani do prokuratury.

23 lipca br. sąd przychylił się do wniosku Prokuratury Rejonowej Kraków-Podgórze i zastosował wobec czwórki Gruzinów środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Wobec 31-letniego mieszkańca Zabrza prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji oraz poręczenia majątkowego.

Obcokrajowcy odpowiedzą za kradzieże oraz uszkodzenie mienia, za co każdy z nich może spędzić w więzieniu nawet do 5 lat. 31-letni Polak odpowie za paserstwo umyślne, za co kodeks karny również przewiduje karę do 5 lat pozbawienia wolności.

Jak dotąd policjanci powiązali działania obcokrajowców z kradzieżami co najmniej 30 katalizatorów (o łącznej wartości około 35 000 zł) na terenie kraju, z czego 5 spraw dotyczy Krakowa. Sprawa ma charakter rozwojowy. Ustalane jest, czy Gruzini mają związek z szeregiem innych kradzieży katalizatorów.

(KWP w Krakowie / kp)

