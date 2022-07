To już 3 lata grupy SPEED na mazowieckich drogach Data publikacji 26.07.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Gdy wyjeżdżają na służbę, ich cel wydaje się prosty. To dbać o bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu. W przypadku policjantów z mazowieckiej grupy SPEED sprowadza się to przede wszystkim do zwalczania głównych bolączek naszych dróg - nadmiernej prędkości i agresywnej jazdy. W lipcu minęło już 3 lata, gdy policjanci w białych czapkach dbają o bezpieczeństwo mieszkańców Mazowsza. W tym czasie skontrolowali ponad 150 tysięcy pojazdów, ujawnili ponad 147 tysięcy wykroczeń. Ponad 112 tysięcy dotyczyło przekroczenia dozwolonej prędkości.

Na terenie województwa mazowieckiego grupa SPEED działa od lipca 2019 roku. Do zadań policjantów wchodzących w jej skład należy przede wszystkim zatrzymywanie kierowców dopuszczających się agresywnych zachowań na drodze oraz szczególnie niebezpiecznych wykroczeń. To głównie przekraczanie dopuszczalnej prędkości, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, niewłaściwe wyprzedzanie, niewłaściwe zachowanie w stosunku do pieszych i rowerzystów, w tym w obrębie przejść dla pieszych.

Niestety, ale wciąż na naszych drogach jesteśmy świadkami agresywnych i niebezpiecznych zachowań. To właśnie do walki przeciwko takim „piratom” drogowym została utworzona grupa SPEED. W jej skład wchodzą doświadczeni policjanci ruchu drogowego. Na swoim wyposażeniu mają najnowsze radiowozy z wideorejestratorami. Policjanci patrolują drogi zarówno oznakowanymi, jak i nieoznakowanymi samochodami.

Od lipca 2019 roku funkcjonariusze mazowieckiej grupy SPEED skontrolowali 150640 kierowców. Z tej liczby 112673 przekroczyło dopuszczaną prędkość, w tym 2326 kierujących, którzy przekroczyli prędkość powyżej 50 km/h na obszarze zabudowanym. Stróże prawa nałożyli prawie 130 tysięcy mandatów, a w 2432 przypadkach skierowali do sądów wnioski o ukaranie sprawców wykroczeń. Mundurowi zatrzymali 2428 praw jazdy oraz 6637 dowodów rejestracyjnych.

Funkcjonariusze wchodzący w skład grupy SPEED zatrzymywali również sprawców przestępstw (1081). W tej grupie byli to głównie pijani kierowcy (592) lub ci, którzy zdecydowali się prowadzić pomimo cofniętych przez sąd uprawnień lub wbrew wydanemu zakazowi kierowania pojazdami mechanicznymi. Było ich aż 363.

(KWP zs. w Radomiu / kp)