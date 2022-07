Podczas nocnego spaceru po lesie spadł z półki skalnej. Uratowali go kamienieccy policjanci Data publikacji 26.07.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze z Kamieńca Ząbkowickiego odnaleźli, a następnie udzielili pierwszej pomocy 38-latkowi, który uległ wypadkowi w pobliskim lesie. Mężczyzna po kłótni z partnerką, będąc pod wpływem alkoholu, postanowił wybrać się w nocy na spacer. W jego trakcie spadł ze skalnej półki w gęste zarośla, gdzie znaleźli go policjanci. Kiedy mundurowi dotarli do niego, mężczyzna miał problemy z oddychaniem i był siny. Pomoc kamienieckich funkcjonariuszy przyszła w ostatniej chwili.

Policjanci otrzymali 23 lipca bieżącego roku, przed godziną 23:00, zgłoszenie dotyczące mężczyzny, który po kłótni z partnerką postanowił wybrać się na spacer. Nie byłaby to sprawa dla funkcjonariuszy, gdyby nie fakt, że 38-latek był pod wpływem alkoholu, a na nocny spacer wybrał się do pobliskiego lasu. Zgłaszająca martwiła się, ponieważ nie mogła nawiązać z mężczyzną kontaktu.



Mniej więcej w tym samym czasie na numer alarmowy zadzwonił 38-latek, który zgłosił, że wpadł w lesie w dziurę, nie może się podnieść i nie wie, gdzie jest. Mundurowi od razu połączyli obie sprawy. Wielokrotnie próbowali skontaktować się z mieszkańcem Kamieńca Ząbkowickiego. Kiedy w końcu udało się nawiązać kontakt telefoniczny, usłyszeli w słuchawce płytki oddech i połączenie zostało przerwane.



W międzyczasie policjanci z Kamieńca Ząbkowickiego przeczesywali teren, gdzie mógł znajdować się pechowy spacerowicz. Po pewnym czasie w zaroślach pomiędzy miejscowością Byczeń a Kamieniec Ząbkowicki, funkcjonariusze usłyszeli charczenie. Okazało się, że jest to zaginiony 38-latek, który spadł z wysokości w gęste zarośla. Mężczyzna leżał na wznak, miał nierówny oddech i siną twarz. Po udrożnieniu przez policjantów dróg oddechowych odzyskał przytomność na tyle, by powiedzieć, że spadł i uderzył się w głowę. Uskarżał się również na ból w okolicach odcinka szyjnego. Mundurowi cały czas utrzymując słowny kontakt z poszkodowanym, wezwali na miejsce pogotowie ratunkowe i straż pożarną, aby bezpiecznie przenieść 38-latka do karetki.

Mieszkaniec Kamieńca Ząbkowickiego może mówić o dużym szczęściu. Dzięki profesjonalnemu i skutecznemu działaniu kamienieckich funkcjonariuszy pomoc przyszła na czas.

(KWP we Wrocławiu / kp)