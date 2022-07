Kolejne sukcesy nadkom. Stanisława Gąsienicy-Samka w wyciskaniu sztangi leżąc Data publikacji 26.07.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Nadkom. Stanisław Gąsienica-Samek zwyciężył na Igrzyskach The World Police and Fire Games (WPFG) w Rotterdamie. Policjant w kategorii do 83 kg wycisnął 185 kg pokonując m.in. reprezentanta Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz reprezentanta Norwegii.

W czwartek, 21 lipca 2022 roku w Rotterdamie na Stadionie Feyenoordu Rotterdam zostały uroczyście otwarte Igrzyska The World Police and Fire Games (WPFG). Zawody The World Police and Fire Games organizowane są co dwa lata dla aktywnych i emerytowanych funkcjonariuszy policji i strażaków z całego świata. WPFG po raz pierwszy odbyły się w 1985 roku. W rywalizacji bierze udział około 10 tys. osób, a Igrzyska nazywane są również Światowymi Igrzyskami Służb Mundurowych. W ramach Igrzysk prowadzona była rywalizacja w prawie 60 dyscyplinach sportowych, m.in. Wyciskanie Sztangi Leżąc [Bench Press], Push and Pull, Strzelectwo, konkurencje lekkoatletyczne, kolarstwo, pływanie, piłka nożna, hokej czy siatkówka.

W niedzielę, 24 lipca 2022 roku w konkurencji Wyciskania Sztangi Leżąc wzięli udział funkcjonariusze polskiej Policji. Nadkom. Stanisław Gąsienica-Samek w kategorii wagowej do 83 kg uzyskał wynik 185kg i zajął I miejsce, dzieląc podium z reprezentantem Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz reprezentantem Norwegii. Stanisław Gąsienica-Samek to mieszkaniec Zakopanego, na co dzień pełni służbę w Komendzie Powiatowej Policji w Nowym Targu. Jest członkiem Zarządu Terenowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów w Nowym Targu. Na igrzyskach w Rotterdamie Stanisław reprezentował Zarząd Wojewódzki Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów województwa małopolskiego. Zarząd wojewódzki wsparł również finansowo wyjazd i udział Stanisława w zawodach.

W czerwcu nadkom. Stanisław Gąsienica-Samek brał również udział w Mistrzostwach Europy federacji WPC, które odbyły się na Węgrzech, gdzie współzawodnictwo ukończył stając na najniższym stopniu podium. W tym roku Stanisław planuje jeszcze udział w Mistrzostwach Świata federacji GPC, które odbędą się w październiku na terenie Słowacji.

Serdecznie gratulujemy sukcesów i życzymy kolejnych na Mistrzostwach Świata!

O poprzednich sukcesach naszego policjanta pisaliśmy w komunikacie: Kolejne sukcesy sportowe nowatorskiego policjanta

(KWP w Krakowie / sc)