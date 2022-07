Śląscy „Łowcy głów” wytropili poszukiwanego pseudokibica Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Zespołu Poszukiwań Celowych Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach wspólnie z kontrterrorystami z Katowic zatrzymali poszukiwanego listem gończym 41-latka. Mężczyzna, jeden z liderów śląskich pseudokibiców, miał do odbycia karę 2 lat więzienia za pobicie. Od 3 lat ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Śląscy „Łowcy Głów” namierzyli go w Katowicach.

Łowcy głów z Wydziału Kryminalnego KWP w Katowicach zajmują się ściganiem sprawców najgroźniejszych przestępstw o charakterze kryminalnym i terrorystycznym, często z użyciem broni palnej. Specjalizują się w poszukiwaniach m.in. podejrzanych o zabójstwa czy udział w zorganizowanych grupach przestępczych. Działają na terenie całego kraju i współdziałają z policjami zagranicznymi. Na swoim koncie mają już zatrzymanie wielu poszukiwanych.

Tym razem policjanci z Zespołu Poszukiwań Celowych wytropili 41-letniego mężczyznę, za którym w 2019 roku Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim wystawił list gończy celem odbycia kary 2 lat więzienia za pobicie. Poszukiwany mężczyzna należał do liderów pseudokibiców jednego ze śląskich klubów piłkarskich i brał udział w tzw. ustawkach kiboli. Od 3 lat skutecznie unikał wymiaru sprawiedliwości. Jednak przestępcy nigdy nie mogą spać spokojnie, co kolejny raz udowodnili śląscy łowcy głów. Policjanci namierzyli mężczyznę w Katowicach. Schwytali go policyjni kontrterroryści z Katowic, którzy zatrzymali 41-latka, gdy wychodził z bloku mieszkalnego. Kompletnie zaskoczony pseudokibic nie stawiał żadnego oporu i szybko trafił do policyjnej celi. Stamtąd został przewieziony do aresztu, gdzie rozpoczął odbywanie wyroku.

(KWP w Katowicach / kp)