Policjant w czasie wolnym pomógł kobiecie i dziecku

Asp.szt. Łukasz Majewski idąc ulicą, zauważył roztrzęsioną kobietę, niosącą na rękach dziecko. Okazało się, że chwilę wcześniej w jej domu doszło do awantury z nietrzeźwym partnerem. Funkcjonariusz poinformował oficera dyżurnego i zaopiekował się pokrzywdzonymi do czasu przyjazdu policyjnego patrolu. Sprawca szybko został przez mundurowych zatrzymany. Usłyszał już zarzuty. Nowodworska prokuratura zastosowała wobec niego środki zapobiegawcze. Grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolności.