Policjanci odnaleźli zaginionego 56-letniego mieszkańca Bydgoszczy Data publikacji 27.07.2022 Szczęśliwie zakończyły się poszukiwania 56-latka z Bydgoszczy. W działania zaangażowanych było kilkudziesięciu policjantów z Tucholi. Mężczyznę odnalazł mł. asp. Janusz Narloch, który quadem dotarł w trudno dostępne miejsce.

W poniedziałek (25.07.2022) w godzinach nocnych policjanci zostali poinformowaniu o zaginięciu 56-letniego mieszkańca Bydgoszczy, który w rejonie miejscowości Końskie Błota pozostawił pojazd i oddalił się w nieznanym kierunku. Mundurowi przyjęli od rodziny zawiadomienie i rozpoczęli poszukiwania. Funkcjonariusze wiedzieli, że mężczyzna, w chwili zaginięcia, ubrany był w krótkie spodenki typu jeans, białą koszulkę, kurtkę skórzaną koloru czarnego oraz wysokie buty sportowe koloru czarnego z czerwonymi podeszwami. Zaginiony nie posiadał przy sobie telefonu komórkowego. W działania zaangażowanych było kilkudziesięciu policjantów, psy tropiące oraz wszelki sprzęt służbowy, w tym również policyjny dron i quad.

To właśnie policyjny quad w tym trudnym, zalesionym terenie okazał się niezawodny. Funkcjonariusz młodszy aspirant Janusz Narloch, który nim kierował, był w stanie dojechać w miejsca, do których radiowóz policyjny nie mógł dotrzeć. Mundurowy postanowił wytypować i sprawdzić kilka lokalizacji. Około 18:30, na drodze leśnej w rejonie Fojutow,a policjant zauważył mężczyznę odpowiadającego rysopisowi zaginionego. 56-latek był przemoczony, wycieńczony i wypowiadał się nielogiczne. Funkcjonariusz zaopiekował się nim do czasu przyjazdu pozostałych patroli i załogi pogotowia. Odnaleziony mieszkaniec Bydgoszczy trafił pod opiekę lekarzy.

(KWP w Bydgoszczy / kp)