Walka o życie mężczyzny wygrana dzięki policjantowi

Niezwykłym profesjonalizmem i zachowaniem zimnej krwi wykazał się sławski dzielnicowy, który w miniony piątek (22 lipca) przywrócił czynności życiowe, i tym samym uratował życie nieprzytomnemu mężczyźnie, który zasłabł i osunął się na chodnik w centrum Sławy. Jak się później okazało mężczyzna przeszedł zawał i został przetransportowany do nowosolskiego szpitala. Akcję policjanta zarejestrowały kamery miejskiego monitoringu.

W miniony piątek (22 lipca) dyżurny wschowskiej Policji otrzymał zgłoszenie dotyczące kolizji drogowej mającej miejsce w centrum Sławy. Do wykonania czynności skierowany został dzielnicowy sierżant sztabowy Wojciech Brzechwa, który pełnił służbę obchodową na terenie gminy Sławy. W trakcie wykonywania oględzin pojazdów do policjanta podbiegł bardzo zdenerwowany przechodzień, informując o tym, że na chodniku leży mężczyzna, który chwilę wcześniej zasłabł i stracił przytomność. Sierżant sztabowy Wojciech Brzechwa pobiegł we wskazane miejsce. Na chodniku leżał siny, nieprzytomny mężczyzna, który nie wykazywał czynności życiowych. Sierżant sztabowy Wojciech Brzechwa podjął reanimację. Za pośrednictwem wschowskiego dyżurnego wezwany został zespół ratownictwa medycznego. Policjant nakazał jednemu z przechodniów przyniesienie defibrylatora, który znajdował się w pobliskim markecie. Po kilku cyklach mężczyzna odzyskał funkcje życiowe. Badanie przeprowadzone przez przybyły na miejsce zespół ratownictwa medycznego przy użyciu specjalistycznego sprzętu wykazało, że poszkodowany przeszedł zawał. Mężczyzna przetransportowany został do szpitala w Nowej Soli.

Pomoc jaką udzielił sierżant sztabowy Wojciech Brzechwa zarejestrowały kamery monitoringu miejskiego. Jak się okazało mężczyzna przyjechał do Sławy na urlop.

