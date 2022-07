BMW nie zatrzymało się do policyjnej kontroli. Okazało się, że za kierownicą siedział… 16-latek Data publikacji 27.07.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Do pościgu legnickich funkcjonariuszy za kierowcą BMW doszło kilka dni temu na terenie powiatu legnickiego. Kierujący pojazdem przekroczył prędkość o 46 km/h, co ujawnili funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego, kontrolujący tego dnia prędkość na jednej z ulic Prochowic. Jednak pomimo wydawanych wyraźnych znaków przez umundurowanego policjanta, kierujący BMW nie zatrzymał się. W związku z powyższym policjanci podjęli pościg, w wyniku którego zatrzymali pojazd oraz kierującego nim 16-latka, który odpowie za swoje nieodpowiedzialne zachowanie.

Kilka dni temu w Prochowicach na terenie powiatu legnickiego, policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji, wykonywali czynności służbowe związane z kontrolą przestrzegania ograniczeń prędkości. Funkcjonariusze za pomocą ręcznego miernika prędkości sprawdzali prędkość poruszających się pojazdów. W pewnej chwili zauważyli szybko poruszające się BMW i dokonali pomiaru prędkości nadjeżdżającego samochodu. Okazało się, że nieodpowiedzialny kierowca jedzie o 46 km/h szybciej, niż pozwala obowiązujące w tym miejscu ograniczenie prędkości do 50 km/h . Wynik 96 km/h to o wiele za dużo, dodatkowo biorąc pod uwagę to, że kontroli policjanci dokonali pomiaru na terenie zabudowanym.



Kierujący pojazdem, na widok umundurowanego funkcjonariusza, który wydawał mu sygnały do zatrzymania się, rozpoczął ucieczkę. Policjanci używając sygnałów świetlnych i dźwiękowych, natychmiast podjęli pościg, w wyniku którego zatrzymali samochód popularnej, niemieckiej marki.



Jak się okazało, kierującym był... 16-latek. Młody mężczyzna próbował tłumaczyć się przed policjantami. Przyznał się, że kluczyki od samochodu wziął bez wiedzy rodziców i twierdził, że „chciał sobie pojeździć”. Na niezatrzymanie się do kontroli również starał się znaleźć równie lekkomyślne tłumaczenie. Nastolatek miał się bowiem „zestresować” na widok interweniujących policjantów.



Nieodpowiedzialnego młodzieńca po zakończeniu niezbędnych czynności legniccy policjanci przekazali matce. Młody mężczyzna został przesłuchany, a materiały z tego postępowania zostaną przekazane do Sądu Rodzinnego, który zdecyduje o dalszych losach 16-latka i konsekwencjach, jakie poniesie w związku z kierowaniem pojazdem bez uprawnień oraz próbę ucieczki przed policjantami.