Policjanci zatrzymali grupę mężczyzn podejrzanych o liczne rozboje, pobicia, tortury i pozbawienia wolności Data publikacji 27.07.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Wspólne działania kryminalnych z Wieliczki, Bochni oraz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie doprowadziły pomimo milczenia pokrzywdzonych do rozpracowania grupy osób, które dopuszczały się licznych i brutalnych przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu oraz mieniu.

Od czerwca 2021 roku w jednym z domów na terenie powiatu wielickiego spotykała się grupa osób. Podczas libacji alkoholowych, gdzie niejednokrotnie były obecne narkotyki, „imprezowicze” dopuszczali się różnego rodzaju przestępstw na szkodę swoich „znajomych” (uczestników imprezy).

Fizycznie znęcali się nad swoimi ofiarami bijąc je i kopiąc po ciele, krępując łańcuchami czy sznurami, rozbijając na głowie szklane butelki, przypiekając ogniem. Przemoc ta miała na celu zdobycie respektu i zmuszenia ofiar strachem do milczenia, wyłudzenia pieniędzy bądź odzyskania rzekomych długów. Niektóre akty przemocy sprawcy rejestrowali swoimi telefonami komórkowymi, a następnie zdjęcia czy filmy rozsyłali w wąskim gronie swoich znajomych. Pokrzywdzonymi były zarówno kobiety, jak i mężczyźni, w różnym wieku. Sprawcy byli bardzo brutalni w swoich działaniach i często po takich działaniach pokrzywdzeni wymagali pomocy szpitalnej.

Z uwagi na strach przed oprawcami wśród ofiar panowała ogólna zmowa milczenia. Pokrzywdzeni bali się powiadamiać Policję nawet pomimo nalegań swoich rodziców. Proceder trwał miesiącami i wyniku działań grupy wiele osób zostało pokrzywdzonych, zarówno materialnie, jak i fizycznie.

Pod koniec 2021 roku na trop sprawy wpadli policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce, którzy następnie razem z kryminalnymi z komendy wojewódzkiej i Komendy Powiatowej Policji w Bochni zaczęli prowadzić w tej sprawie szeroko zakrojone czynności operacyjne na terenie kilku powiatów. Natomiast Wydział Dochodzeniowo Śledczy wielickiej komendy prowadził w tej sprawie formalne czynności procesowe pod nadzorem miejscowej prokuratury.

W kolejnym kroku śledczym udało się złamać zmowę milczenia wśród pokrzywdzonych. Ustalono także, że sprawcy na terenie powiatu wielickiego i bocheńskiego dokonywali również rozbojów przy użyciu niebezpiecznych narzędzi, takich jak gaz łzawiący, noże, maczety oraz broń pneumatyczna. Dochodziło również do wtargnięć do domów, a następnie zmuszania domowników do wydawania pieniędzy i innych określonych zachowań. Sprawcy stosowali groźby pozbawienia życia, ale również bili czy przypalali ofiary ogniem.

W wyniku podjętych czynności, w grudniu 2021 roku policjanci zatrzymali 7 mężczyzn w wieku od 20 do 38 lat — mieszkańców powiatu bocheńskiego oraz wielickiego. Podczas zatrzymania sprawcy byli bardzo agresywni wobec funkcjonariuszy Policji próbując siłą doprowadzić do odstąpienia od zatrzymania. 7 zatrzymanym przedstawiono liczne zarzuty, m.in. udzielania narkotyków, uszkodzenia ciała, pobicia, rozbojów, zmuszania do określonego zachowani, pozbawienia wolności, naruszenia miru domowego, zmuszania funkcjonariuszy do odstąpienia od czynności służbowych. Ogółem, pokrzywdzonych w tej sprawie jest 12 osób. Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Wieliczce miejscowy sąd zastosował wobec 6 podejrzanych tymczasowy areszt jako środek zapobiegawczy. Wobec 1 osoby zastosowano dozór policyjny.

6 lipca br. funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce, Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie oraz Komendy Powiatowej Policji w Bochni zatrzymali ostatniego z podejrzanych w tej sprawie. To 33-letni mieszkaniec powiatu bocheńskiego. Mężczyźnie przedstawiono 5 zarzutów, dotyczących m.in. za przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu oraz udzielania narkotyków innym osobom i zastosowano wobec niego dozór policyjny jako środek zapobiegawczy.

Aktualnie materiały śledztwa z obszernym materiałem dowodowym przekazano do prokuratury i sprawa niedługo znajdzie finał w sądzie.

(KWP w Krakowie / kp)

Film 386-52679.mp4 Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik 386-52679.mp4 (format mp4 - rozmiar 14.79 MB)