Mazowieckie obchody Święta Policji Data publikacji 27.07.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Tegoroczne mazowieckie obchody Święta Policji odbyły się w Radomiu. Msza święta w kościele pw. św. Stanisława Biskupa, oficjalna część obchodów na placu w centrum miasta oraz festyn. W wydarzeniu udział wzięła kadra kierownicza Polskiej, mazowieckiej oraz radomskiej Policji, posłowie i senatorowie ziemi mazowieckiej, przedstawiciele lokalnych władz i zaprzyjaźnionych służb, inspekcji oraz organizacji.

Przed uroczystościami, szefowie mazowieckich policjantów, pod przewodnictwem nadinsp. Waldemara Wołowca złożyli kwiaty przed pomnikiem upamiętniającym policjantów II RP pomordowanych na Wschodzie przez NKWD w latach 1939-1945, który znajduje się przed budynkiem KWP.

Obchody rozpoczęła msza święta w intencji wszystkich policjantów i pracowników Policji celebrowana pod przewodnictwem Biskupa Wojska Polskiego - ks. Wiesława Lechowicza. O piękną oprawę muzyczną uroczystego nabożeństwa zadbała sopranistka Katarzyna Bochyńska-Wojdył i Orkiestra Reprezentacyjna Polskiej Policji.

Po mszy na placu przed radomskim teatrem zgrupowały się pododdziały biorące udział w wydarzeniu, gdzie dowódca uroczystości złożył meldunek Zastępcy Komendanta Głównego Policji o gotowości do uroczystego apelu z okazji wojewódzkich obchodów Święta Policji garnizonu mazowieckiego i Komendy Miejskiej Policji w Radomiu. Po podniesieniu flagi państwowej na maszt i odśpiewaniu hymnu RP, Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu nadinsp. Waldemar Wołowiec przywitał zaproszonych gości.

W uroczystościach wzięli udział, Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej, Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł, parlamentarzyści ziemi mazowieckiej, samorządowcy, zaprzyjaźnione służby mundurowe, inspekcje i organizacje.

Ważnym punktem dzisiejszych obchodów było wręczenie odznaczeń państwowych, resorowych, a także aktów mianowania na wyższe stopie służbowe.

Wyróżnienia wręczyli nadinsp. Pawał Dobrodziej - Zastępca Komendanta Głównego Policji, Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu nadinsp. Waldemar Wołowiec.

Z okazji Święta Policji awanse na wyższe stopnie otrzymało 2091 policjantów, w tym na stopień inspektora awansowała mł. insp. Edyta Marczewska - Komendant Powiatowa Policji w Żyrardowie, jeden policjant, na stopień młodszego inspektora Policji awansowało 10 funkcjonariuszy, podinspektorami zostało 27 policjantów. W korpusie oficerów młodszych awansowało 123 mundurowych, w korpusie aspirantów - 1105, w korpusie podoficerów - 773 oraz w korpusie szeregowych 52 funkcjonariuszy.

Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nadano odznaki Zasłużony Policjant. Złotą odznaką wyróżniono 4 funkcjonariuszy, srebrną otrzymało 12 policjantów, natomiast brązową odznakę nadano 31 mundurowych. Wręczono także prezydenckie Medale za Długoletnią Służbę. Złoty otrzymało 16 policjantów i 8 pracowników Policji, srebrny - 31 policjantów i 11 pracowników, brązowy - 9 policjantów oraz 5 pracowników Policji. Decyzja MSWiA nadano także jeden złoty Medal za zasługi dla Policji, 13 srebrnych i 7 brązowych. Jednego policjanta wyróżniono także Brązowym Krzyżem Zasługi.

Obchody były także ważne dla insp. Dariusza Króla, pełniącego dotychczas obowiązki Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu, którego gen. insp. Jarosław Szymczyk - Komendant Główny Policji, powołał dzisiaj na stanowisko Zastępcy szefa mazowieckich policjantów.

Dzisiejsze święto było także okazją do wręczenia odznaczeń związkowych. Decyzją Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, za wybitne zasługi patriotyczne i działalność na rzecz Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów, Krzyż Niepodległości Pierwszej klasy z Gwiazdą przyznano trzem osobom. Wręczono również Medal XXX-lecia powstania NSZZ Policjantów, a także medal za zasługi dla NSZZ Policjantów Województwa Mazowieckiego.

19 lipca Narodowy Bank Polski wydał banknot kolekcjonerski „Ochrona polskiej granicy wschodniej”, którego wydanie było wyrazem uznania dla tysięcy funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej oraz żołnierzy, którzy od połowy 2021 roku stali na straży bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. Dziś banknoty zostały wręczone policjantom z Mazowsza, którzy pełnili służbę na granicy, w podziękowaniu za ich wzorową postawę.

Po wręczeniu odznaczeń przyszedł czas na okolicznościowe przemówienia, w których z okazji Święta Policji mogliśmy usłyszeć wiele słów uznania, gratulacji i podziękowań za dotychczasową służbę.

Jak mówił Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu nadinsp. Waldemar Wołowiec: pozwólcie Państwo, że zacznę od podziękowań dla moich Koleżanek i Kolegów, funkcjonariuszy i pracowników garnizonu mazowieckiego za pełną poświęcenia służbę i pracę. Za skuteczność, zaangażowanie i ciągłą gotowość do realizacji zadań na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Mazowsza. - To dla mnie ogromny zaszczyt, że mogę kierować tak profesjonalną kadrę. Wasza praca jest ważna, niezwykle trudna, niebezpieczna i odpowiedzialna. Dziękuję wam za to poświęcenie i za to, że zawsze mogę na Was liczyć - podkreślił nadinsp. Waldemar Wołowiec.

Do życzeń dla mazowieckich policjantów dołączył się Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej. - Nasze Państwo jest bezpieczne. 96 procent społeczeństwa, obszar, w którym mieszka określa, jako spokojny i bezpieczny. 67 procent społeczeństwa dobrze określa pracę Policji. (…) To Wasza zasługa. To ukłon w stronę mazowieckiej Policji. Są doskonałe wyniki. To Wasz profesjonalizm i zaangażowanie. Macie doskonałą kadrę. Wasz komendant kilka dni temu został generałem. Doceniamy Waszą pracę. Dziękuję Wam za zaangażowanie i poświęcenie. Podziękujecie też swoim najbliższym. Bo wielu z Nasz nie byłoby w tym miejscu bez nich - podkreślał nadinsp. Dobrodziej. - Życzę Wam policyjnego szczęścia, i byście do końca służby mieli entuzjazm, bo macie ogromny przywilej. Przywilej pomagania innemu człowiekowi.

Jak mówił Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł, niezwykle ważne jest wspomnienie w takim dniu o wsparciu rodzin policyjnych. - Bardzo dziękuję za wszystko. W codziennej służbie dysponują Państwa coraz lepszymi środkami, które pozwalają pracować tak, jakie są oczekiwania. A oczekiwania są bardzo wysokie. Czasy są trudne, ale jesteśmy i czujemy się bezpiecznie. To Wasza zasługa. Zasługa ludzi, którzy stoją w hierarchii wyżej, dowódcy, czy policjanci i pracownicy Policji, którzy przyczyniają się do tego sukcesu, który jest naszym bezpieczeństwem - mówił Konstanty Radziwiłł.

W imieniu Radosława Witkowskiego, Prezydenta Radomia, list gratulacyjny skierowany do mazowieckich policjantów odczytała Wiceprezydent Katarzyna Kalinowska.

Na zakończenie uroczystości bardzo dużym zainteresowaniem wśród osób zgromadzonych na placu cieszyła się defilada kompanii honorowej ze sztandarem Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu, pododdziałów policyjnych i wojskowych, a także pocztów sztandarowych jednostek służb mundurowych. Uroczystość została uświetniona starannie dobraną oprawą muzyczną Orkiestry Reprezentacyjnej Polskiej Policji. Występ nie tylko znacznie wzbogacił, ale i podniósł rangę uroczystości.

Oficjalne uroczystości to nie wszystko, co działo się podczas obchodów 103. rocznicy powstania polskiej Policji. W pobliżu odbył się policyjny festyn, którego partnerem była Enea Wytwarzanie. Młodsi i starsi mogli zobaczyć wyposażenie, którym w codziennej służbie posługują się policjanci, wziąć udział w licznych konkursach promujących bezpieczeństwo. Podczas pikniku można tez było bliżej poznać na czym polega praca policjantów oraz jak przebiega rekrutacja do służby.

Mazowiecki garnizon Policji to obecnie 5530 policjantów i 1375 pracowników Policji. KWP zs. w Radomiu sowim działaniem obejmuje obszar 29 500 km kwadratowych. Zamieszkuje na nim 2 353 404 osób. Na terenie działania KWP funkcjonuje 4 komendy miejskie oraz 24 komendy powiatowe Policji.

Zespół Prasowy KWP/RJ/KW