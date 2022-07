Zlikwidowana fabryka papierosów, przejęte wyroby akcyzowe i amfetamina Data publikacji 28.07.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Zlikwidowane 4 linie służące do produkcji papierosów, linia do ich pakowania, przejęte 6 kg i 2 litry amfetaminy oraz zatrzymane 3 osoby, to efekt działania CBŚP na terenie województwa mazowieckiego. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Siedlcach. Podczas akcji wsparcia policjantom CBŚP udzielili funkcjonariusze KAS. Sprawa jest rozwojowa.

Policjanci z Zarządu w Radomiu Centralnego Biura Śledczego Policji dotarli do informacji z której wynikało, że w okolicach Siedlec może być prowadzona nielegalna produkcja papierosów. Po dokładnym zweryfikowaniu okazało się, że na terenie jednej z posesji w powiecie łosickim dochodzi do nielegalnego procederu. Tam zlikwidowali nielegalną fabrykę papierosów, a także miejsce pakowania wyrobów tytoniowych. Łącznie w pomieszczeniach znajdowały się 4 linie służące do produkcji papierosów oraz jedna linia do ich pakowania. Funkcjonariusze przejęli także wyprodukowane papierosy, w tym niektóre z naniesionymi symbolami znanej marki tytoniowej. Dodatkowo zabezpieczono również tytoń i poligrafię niezbędną do produkcji wyrobów tytoniowych. Wartość urządzeń wchodzących w skład zlikwidowanych linii produkcyjnych będzie precyzyjnie wyceniona przez biegłego, ale już z wstępnych szacunków wynika, że jest to kwota rzędu co najmniej kilkuset tys. zł. W działaniach uczestniczyli także funkcjonariusze Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego (KAS).

W trakcie przeszukania obiektu policjanci znaleźli również amfetaminę w postaci stałej i ciekłej, tj. 6 kg i 2 litry. Szacunkowa, hurtowa wartość przejętych narkotyków to ponad 50 tys. zł. Funkcjonariusze zabezpieczyli także przedmioty mogące służyć do produkcji narkotyków syntetycznych. Z ustaleń śledztwa wynika, że narkotyki i wyroby akcyzowe najprawdopodobniej miały być rozprowadzone na terenie Mazowsza.

Podczas akcji zatrzymano 3 osoby, w wieku od 35 do 42 lat, które zostały doprowadzone do Prokuratury Rejonowej w Siedlcach, gdzie przedstawiono im zarzuty określone w Ustawie o Przeciwdziałaniu Narkomanii, a także dotyczące przestępstw karno-skarbowych. Decyzją sądu wszyscy zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące.

Zespół Prasowy CBŚP