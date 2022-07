Leżała na podłodze w mieszkaniu i nie mogła wstać o własnych siłach. Pomogli policjanci z Długołęki

Zaniepokojony brakiem kontaktu ze strony kuzynki, zgłosił się do funkcjonariuszy z Komisariatu Policji w Długołęce. Mundurowi niezwłocznie udali się pod wskazany adres, ale drzwi wejściowe do domu 50-latki były zamknięte. Okazało się, że kobieta leży na podłodze w mieszkaniu i nie może wstać o własnych siłach. Policjanci weszli siłowo do pomieszczenia usuwając blokadę drzwi balkonowych. Zaopiekowali się poszkodowaną do czasu przyjazdu wezwanej na miejsce karetki pogotowia, która zabrała ją do szpitala.