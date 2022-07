Bezpieczeństwo na drogach zapewniamy także z powietrza. Policyjny dron w akcji Data publikacji 28.07.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Charakterystyczny znak „STOP” oznacza, że kierującemu nie wolno wjechać na skrzyżowanie dróg lub niestrzeżony przejazd kolejowy bez wcześniejszego zatrzymania się i dokładnego sprawdzenia czy jest bezpiecznie. Ostatnie działania zielonogórskich policjantów ruchu drogowego z wykorzystaniem drona pokazały jak często kierujący lekceważą ten znak. W czasie 3 godzin pracy drona policjanci ujawnili aż 42 wykroczenia kierujących.

Kierujący samochodem, zwłaszcza znajdując się w nowych miejscach nie zawsze mają świadomość czy skrzyżowanie dróg jest bezpieczne. Ich czujność powinien wzbudzać zwłaszcza ustawiony znak B20, czyli „STOP”. Ten znak ustawiany jest w miejscach gdzie wyjazd z drogi może być szczególnie niebezpieczny lub przed niestrzeżonym przejazdem kolejowym. To jasny i wyraźny sygnał dla kierującego, że przed wjechaniem na skrzyżowanie lub niestrzeżony przejazd kolejowy należy się bezwzględnie zatrzymać i sprawdzić obie strony drogi czy torowiska, czy aby na pewno nie zbliża się inny pojazd lub pociąg. Szczególnie do tego znaku bezwzględnie trzeba się stosować dla bezpieczeństwa swojego i innych.

Niestety wielu kierujących ignoruje znak „STOP”. Jak pokazują badania przed tym znakiem częściej zatrzymują się kobiety i starsze osoby, a mężczyźni i młodzi kierujący ten znak ignorują*. Takie sygnały docierały do zielonogórskich policjantów od mieszkańców Nowogrodu Bobrzańskiego przez który przebiega droga krajowa numer 27. To właśnie przy tej ruchliwej trasie ustawione są znaki „STOP” lekceważone przez kierujących – co stwarza poważne niebezpieczeństwo doprowadzenia do wypadku czy kolizji.

Zielonogórscy policjanci ruchu drogowego podczas prowadzonych we wtorek (26 lipca) działań postanowili z wykorzystaniem drona sprawdzić jak zachowują się kierujący przed znakami „STOP” w Nowogrodzie Bobrzańskim. Jak się okazało, tylko podczas 3 godzin pracy drona mundurowi ujawnili aż 42 wykroczenia. Wśród nich 33 dotyczyły właśnie niezatrzymania się przed znakiem „STOP”. Kierujący zostali ukarani mandatami karnymi w wysokości 300 zł i otrzymali po 2 punkty karne.

Jak niebezpieczne może być lekceważenie tego znaku pokazały dwa ostatnie zdarzenia z Zielonej Góry i Dąbrówki Wielkopolskiej. W Zielonej Górze kierująca nie zatrzymała się przed niestrzeżonym przejazdem i wjechała pod pociąg. Samochód został zniszczony a kierująca odwieziona do szpitala z obrażeniami. W Dąbrówce Wielkopolskiej natomiast doszło do tragicznego w skutkach wypadku. Kierujący samochodem osobowym wjechał na niestrzeżony przejazd kolejowy wprost pod szynobus. Niestety w tym wypadku śmierć poniosły aż 3 osoby podróżujące tym samochodem.

