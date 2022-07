„Niebieskie Kilometry dla Mikołaja”- charytatywny rajd rowerowy policjantów z powiatu ząbkowickiego Data publikacji 28.07.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Mikołaj to syn policjanta z Wodzisławia Śląskiego. Kilkumiesięczny chłopczyk od urodzenia choruje na rdzeniowy zanik mięśni. Jest to okrutna i śmiertelna choroba, a najlepszym możliwym ratunkiem jest terapia nierefundowanym lekiem. Policjanci z powiatu ząbkowickiego postanowili nie być obojętni i zorganizowali rajd rowerowy z Ząbkowic Śląskich do Raciborza. Pokonali 145 „Niebieskich Kilometrów dla Mikołaja” w temperaturze dochodzącej nawet do 40 stopni by pomóc koledze i jego rodzinie.

W dniu 25 lipca przed godziną 6 rano policjanci z jednostki w Ząbkowicach Śląskich, komisariatów w Ziębicach i Kamieńcu Ząbkowickim spotkali się przed budynkiem komendy by rozpocząć rajd rowerowy „Niebieskie Kilometry dla Mikołaja”. 145 kilometrowa trasa rajdu biegła od Ząbkowic Śląskich przez Kamieniec Ząbkowicki, Paczków, Otmuchów, Skorochów, Nysę, Rudziczkę, Laskowice, Racławice Ślaskie, Szczyty do Raciborza. W czasie planowania akcji pomocowej dla niebieskiego kolegi i jego rodziny, nikt nie przypuszczał, że temperatura będzie osiągała na trasie niemal 40 stopni. Jednak inspiracją w tej długiej i gorącej podróży był dla policjantów kilkumiesięczny chłopiec, który od urodzenia zmaga się z ciężką i okrutną chorobą jaką jest SMA, oraz jego rodzice, którzy nie poddają się pomimo przeciwności losu i naprawdę ogromnej sumie do zebrania. Koszt terapii nierefundowanym lekiem w Polsce to ponad 9 milionów złotych.



Ząbkowiccy, ziębiccy i kamienieccy mundurowi również się nie poddali i w godzinach popołudniowych dotarli do Raciborza gdzie spotkali się z bohaterem tej akcji Mikołajem i jego rodzicami, a także przekazali puszkę z zebranymi środkami na ręce I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Raciborzu podinspektora Mirosława Mielańczyka.



Dziękujemy wszystkim, którzy wpłacili datki czy do puszki czy w inny sposób włączając się do pomocy. Dziękujemy policjantom z Ząbkowic Śląskich, Ziębic i Kamieńca Ząbkowickiego, pracownikom cywilnym z jednostki w Ząbkowicach Śląskich, a także policjantom z komisariatu w Otmuchowie, którzy aktywnie przyłączyli się do zbiórki przekazując kopertę z zebranymi datkami.



Szczególne podziękowania dla Komendanta Powiatowego Policji w Ząbkowicach Śląskich podinspektora Piotra Wajdy za możliwość zorganizowania tej akcji i aktywne wsparcie.



Zebrane przez policjantów środki na leczenie Mikołaja Kubali to jedynie kropla w morzu. Zachęcamy więc wszystkich do brania udziału w licytacjach i zbiórkach, które są ogłaszane w mediach społecznościowych. Datki można również wpłacać bezpośrednio na konto „siepomaga”.



Pamiętajmy, „kiedy pomagamy innym, pomagamy sobie, ponieważ wszelkie dobro, które dajemy, zatacza koło i wraca do nas”.



asp. Aleksandra Pieprzycka



Źródło: KPP w Ząbkowicach Śląskich

asp. szt. Katarzyna Mazurek

tel. 608 086 826