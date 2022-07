W mieszkaniu ulatniał się gaz – pomogli policjanci Data publikacji 28.07.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj W jednym z mieszkań na terenie Żmigrodu, gdzie miała przebywać jedna osoba, ulatniał się gaz. Policjanci, aby dostać się do wnętrza lokalu, musieli wyważyć drzwi. W środku mundurowi odnaleźli nieprzytomnego 61–latka. Dzięki szybkiej reakcji zgłaszającej oraz sprawnemu działaniu funkcjonariuszy z Komisariatu Policji w Żmigrodzie, poszkodowanego udało się uratować i nie doszło do tragedii.

Dyżurny trzebnickiej komendy powiatowej otrzymał informację, że na klatce schodowej jednego z budynków w Żmigrodzie wyczuwalny jest zapach gazu. Co więcej w mieszkaniu, w którym najprawdopodobniej ulatniał się gaz, miał przebywać mężczyzna.



Na miejsce został skierowany patrol prewencji z Komisariatu Policji w Żmigrodzie w składzie sierżant sztabowy Daniel Bogdał i posterunkowy Michał Rabiega. Mundurowi potwierdzili zgłoszenie, ustalając również, że pod wskazanym adresem zamieszkuje 61–latek, z którym rodzina nie może nawiązać kontaktu. Policjanci z uwagi na bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia niezwłocznie podjęli decyzję o wyważeniu drzwi do mieszkania.



Po wejściu do środka mundurowi zauważyli nieprzytomnego mężczyznę leżącego na kanapie w jednym z pokoi. Natychmiast wynieśli go na zewnątrz, gdzie podjęli czynności ratunkowe. Dzięki profesjonalnie i sprawnie udzielonej pomocy przedmedycznej, mężczyzna odzyskał przytomność, jednak kontakt z nim był utrudniony. Niezwłocznie został przekazany Zespołowi Ratownictwa Medycznego.



Podczas szczegółowej lustracji całego mieszkania, przez przybyłych na miejsce strażaków, okazało się, że jeden z palników nie był dokręcony i to z niego ulatniał się gaz. Obecni na miejscu funkcjonariusze Straży Pożarnej dokonali pomiaru stężenia gazu we wszystkich pomieszczeniach budynku w celu potwierdzenia informacji, że innym mieszkańcom nie zagraża niebezpieczeństwo.



Dzięki profesjonalnemu działaniu mundurowych oraz właściwej reakcji zgłaszającej, nie doszło do tragedii i nikomu nic się nie stało.



mł. asp. Przemysław Ratajczyk



Źródło: KPP w Trzebnicy

asp. Daria Szydłowska

tel. 694 438 826