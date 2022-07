Pomagając rodzinie dotkniętej przemocą, zatrzymała pijanego kierowcę Data publikacji 28.07.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Jedlicka dzielnicowa w czasie odwiedzin rodziny objętej procedurą "Niebieskiej Karty" zatrzymała pijanego kierującego citroenem. Badanie stanu trzeźwości 57-latka wykazało około 1,6 promila alkoholu w jego organizmie. Mężczyzna stracił swoje prawo jazdy i trafił do policyjnego aresztu.

W minionym tygodniu, dzielnicowa z Komisariatu Policji w Jedliczu odwiedziła jedną z rodzin objętych procedurą „Niebieskiej Karty”. Policjantka, podczas rozmowy z domownikami zauważyła citroena, za którego kierownicą siedział mężczyzna podejrzewany o stosowanie przemocy w tej rodzinie. Na widok zaparkowanego na podwórzu radiowozu, 57-latek gwałtownie przyspieszył i wjechał na teren sąsiedniej posesji.

Policjantka postanowiła skontrolować stan trzeźwości kierującego. Widząc zbliżającą się dzielnicową, mężczyzna wysiadł z samochodu i rzucił się do ucieczki. Policjantka szybko jednak do niego dobiegła, obezwładniła go i skutecznie zatrzymała.

Dzielnicowa poprosiła o wsparcie znajdujący się w okolicy patrol. Funkcjonariusze doprowadzili zatrzymanego do jedlickiego komisariatu. Badanie stanu trzeźwości mężczyzny wykazało około 1,6 promila alkoholu w jego organizmie. Funkcjonariusze zatrzymali 57-letniemu kierowcy prawo jazdy, a on sam trafił do policyjnego aresztu.

Za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, mężczyźnie grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności, wysoka grzywna oraz utrata prawa jazdy na kilka lat.

(KWP w Rzeszowie / kp)