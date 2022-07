Policjanci z wrocławskiej grupy SPEED „nie spoczywają na laurach”… Kolejny zatrzymany pirat drogowy

Policjanci, pełniący służbę w ramach grupy SPEED, nie przywiązują zbytniej uwagi do marki, koloru czy wieku auta. Skupiają się na eliminowaniu z ruchu drogowego kierujących, którzy swoim nieodpowiedzialnym zachowaniem stwarzają szczególne zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Tak też było w przypadku kierującego volkswagenem, który na ul. Kuklińskiego rozpędził swoje auto do 142 km/h. 32-latek przekroczył dopuszczalną w tym miejscu prędkość aż o 92 km/h. Mandat w kwocie 2500 zł, 10 pkt karnych i zatrzymane prawo jazdy na 3 miesiące – to przestroga dla innych piratów drogowych.