Tymczasowy areszt dla sprawcy zabójstwa Data publikacji 28.07.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Hrubieszowscy policjanci zatrzymali 31-letniego mieszkańca miasta, który odpowie za zabójstwo. W poniedziałek podczas awantury na swojej posesji, ugodził nożem 36-latka z Hrubieszowa. Mężczyzna usłyszał już zarzut zabójstwa. Dzisiaj został tymczasowo aresztowany.

W poniedziałkowy wieczór przed godziną 20:00 dyżurny hrubieszowskiej komendy otrzymał zgłoszenie, z którego treści wynikało, że na jednej z posesji na terenie miasta mężczyzna został ugodzony nożem. Natychmiast na miejsce został skierowany patrol policji oraz pogotowie ratunkowe. Funkcjonariusze na miejscu ustalili, że pokrzywdzony to 36-letni mieszkaniec miasta. Mężczyzna został przetransportowany niezwłocznie do szpitala, jednakże w wyniku odniesionych obrażeń zmarł. Policjanci pod nadzorem prokuratora przeprowadzili oględziny miejsca zdarzenia, zabezpieczyli ślady oraz wyjaśniają wszelkie okoliczności tego zdarzenia.

W związku z tym zdarzeniem zatrzymany został 31-letni mieszkaniec Hrubieszowa. Jak ustalili policjanci pomiędzy mężczyznami doszło do kłótni. Wczoraj 31-latek został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut zabójstwa. Zebrany przez policjantów materiał dowodowy pozwolił na wystąpienie z wnioskiem o zastosowanie wobec sprawcy tymczasowego aresztowania. Dzisiaj sąd przychylił się do wniosku. Zabójstwo zagrożone jest karą dożywotniego pozbawienia wolności.

(KWP w Białymstoku / kp)