Zaatakował urzędniczki, dzięki szybkiej reakcji policjanta został obezwładniony Data publikacji 29.07.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Kierownik Posterunku w Marciszowie asp. szt. Jacek Płaszewski, który służy w Policji prawie 37 lat, po otrzymaniu telefonu od roztrzęsionej urzędniczki, natychmiast udał się do mieszczącego się w budynku obok Urzędu Gminy i obezwładnił pijanego napastnika, który zaatakował dwie urzędniczki. Jego szybka reakcja prawdopodobnie zapobiegła tragedii.

Kierownik Posterunku w Marciszowie aspirant sztabowy Jacek Płaszewski to jeden z najbardziej doświadczonych policjantów na terenie powiatu kamiennogórskiego. Służy w Policji od prawie 37 lat i nie wahał się ani chwili, kiedy w czwartek około godziny 14:00 otrzymał telefon od jednej z pracownic Urzędu Gminy. Kobieta prosiła o pilną interwencję, ponieważ nietrzeźwy mężczyzna zaatakował urzędniczki.

Nie czekając na wsparcie, natychmiast pobiegł do mieszczącego się w budynku obok Urzędu Gminy Marciszów. Wiedział, że w tym wypadku liczą się sekundy. W placówce jego oczom ukazał się mężczyzna, który przyparł do ściany jedną z pracownic. Druga z nich próbowała ochronić koleżankę, jednak mieszkaniec gminy Marciszów, będąc w amoku, uderzał próbujące bronić się kobiety. Policjant, wykorzystując lata doświadczeń w terenie, obezwładnił agresora, a następnie przekazał go przybyłemu patrolowi.

Jak się okazało w toku dalszych czynności, nietrzeźwy 55-latek przyszedł do Urzędu, żądając natychmiastowej pomocy finansowej z powodu przebytej choroby. Kobiety poinformowały go o możliwości rozmowy po jego wytrzeźwieniu. Nie spodobało się to mieszkańcowi gminy Marciszów, który uważał, że muszą go obsłużyć pomimo jego stanu i zaczął obrażać urzędniczki, a następnie zaatakował jedną z nich w korytarzu. Szybka reakcja policjanta prawdopodobnie zapobiegła większej tragedii. Na szczęście skończyło się jedynie na kilku siniakach i zadrapaniach u jednej z pracownic.

55-letni mężczyzna został zatrzymany w policyjnym areszcie, gdzie po wytrzeźwieniu przedstawione zostaną mu zarzuty. Urzędnik państwowy jest funkcjonariuszem publicznym i w trakcie wykonywania obowiązków ma zapewnioną szczególną ochronę prawną, tak samo, jak policjant.

(KWP we Wrocławiu / kp)