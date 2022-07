Poszukiwany czerwoną notą Interpolu finansowy przestępca zatrzymany na lotnisku w Balicach Data publikacji 29.07.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Krakowie – Balicach zatrzymali, a następnie przekazali policjantom z powiatu krakowskiego 41-letniego obywatela ukraińsko-izraelskiego, poszukiwanego czerwoną notą Interpolu przez ukraiński wymiar sprawiedliwości za przestępstwa finansowe. Mężczyzna trafił do aresztu.

41-latek wpadł w ręce strażników granicznych na lotnisku w Krakowie – Balicach w nocy z 24 na 25 lipca br. tuż po wylądowaniu samolotu rejsowego z Izraela, którego był pasażerem. Mężczyzna poszukiwany był na podstawie czerwonej noty Interpolu wydanej przez ukraiński wymiar sprawiedliwości, celem aresztowania i ekstradycji. Obywatel ukraińsko-izraelski poszukiwany był za oszustwa finansowe, za które według ukraińskiego kodeksu karnego grozi mu do 12 lat więzienia.

Zatrzymanego od strażników granicznych przejęli kryminalni z krakowskiej komendy powiatowej Policji, którzy przeprowadzili dalsze czynności z jego udziałem. Jeszcze tego samego dnia umieścili przestępcę w pomieszczeniu dla zatrzymanych, a kolejnego (26 lipca br.) doprowadzili go do prokuratury, a następnie do sądu, który zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 7 dni, do czasu jego ekstradycji na Ukrainę, gdzie odpowie za popełnione przestępstwa.

(KWP we Wrocławiu / kp)