Wypoczynek nad wodą jest bardzo przyjemny, szczególnie w upalne dni. Co zrobić, aby spędzać czas wolny bezpiecznie? Data publikacji 29.07.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Choć jesteśmy już prawie w połowie lata, to część z nas urlop ma jeszcze przed sobą. Wakacje to głównie czas radości, odpoczynku, wytchnienia od codziennych obowiązków i spędzania wspólnych chwil z najbliższymi. Ze względu na upały, wielu mieszkańców Dolnego Śląska oraz turystów, zdecyduje się na wypoczynek nad wodą. Jest to bardzo przyjemna forma spędzania czasu, jednak nie bez zagrożeń. O czym zatem powinniśmy pamiętać, wybierając się nad jezioro czy odwiedzając kąpielisko? Jak sprawić, aby móc w pełni cieszyć się „plażingiem”? W jaki sposób możemy uchronić się przed niebezpieczeństwem? Oto kilka rad od dolnośląskich policjantów…

Przede wszystkim, korzystajmy z kąpieli wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych , czyli na strzeżonych kąpieliskach. Zwracajmy uwagę na znaki ustawione przy wejściu do wody oraz stosujmy się do poleceń ratowników.

Nigdy nie nadużywajmy alkoholu! Powoduje on złudne poczucie odwagi, co jak pokazują różne przykłady z lat ubiegłych, może odprowadzić do tragedii. Dbajmy jednak o odpowiednią ilość napojów chłodzących, tyle że bezalkoholowych.

Zabawa w wodzie jest bardzo przyjemna, szczególnie w upalne dni, ale nigdy nie wolno wchodzić rozgrzanym do wody. Stopniowo zanurzajmy się i cieszmy jej chłodem, przyzwyczajając jednocześnie nasze ciało do jej temperatury, aby nie doznać szoku termicznego.

Pamiętajmy o odpowiednich nakryciach głowy zarówno dla siebie, jak i też dla będących pod naszą opieką dzieci czy seniorów. Kilka godzin spędzonych pod bezchmurnym niebem może doprowadzić nawet do udaru oraz doprowadzić do bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia.

Nigdy, pod żadnym pozorem nie skaczmy do wody w miejscach nieznanych! Skoki „na główkę” bardzo często kończą się kalectwem, a w najgorszych przypadkach nawet śmiercią. Nie wiadomo przecież, jak ukształtowane jest dno i jaka jest głębokość wody w danym miejscu. Nawet jeśli znamy dany akwen od lat, jego dno może się w ciągu kilku dni diametralnie zmienić, szczególnie w przypadku zbiorników naturalnych.

Pilnujmy naszych dzieci, pomimo założonych na ich ręce rękawów do pływania, czy tzw. dmuchanych kół. Obecność ratowników, nie zwalnia nas z odpowiedzialności za dziecko. Rozmawiajmy wcześniej z naszymi pociechami i uświadamiajmy im, w jaki sposób bezpiecznie bawić się w wodzie. Tłumaczmy przede wszystkim, że nie wolno bawić się w podtapianie innych osób. To wbrew pozorom, skrajnie niebezpieczne.

Nie przeceniajmy swoich umiejętności pływackich, bo mogły się one zmienić, szczególnie w ostatnim czasie w związku z panującą pandemią. Nie odpływajmy wiec zbyt daleko od brzegu, aby w sytuacji zagrożenia móc spokojnie zawrócić. Warto korzystać też z bojki na szelkach.

Zwracajmy uwagę na warunki atmosferyczne, a szczególnie wtedy, kiedy planujemy pływać na otwartych akwenach. Żaglówki potrafi przecież wywrócić silny wiatr, a wtedy nietrudno przewrócić żaglówkę lub zderzyć się z inną łodzią.



Nie wchodźmy też do wody po zmroku. Noc nie jest najlepszym momentem na pływanie ze względów bezpieczeństwa, a udzielenie pomocy osobie potrzebującej, gdy nie widać gdzie ona się znajduje, staje się wręcz niemożliwe.

Policjanci zwracają także uwagę na to, aby nie pozostawiać podczas kąpieli cennych przedmiotów bez nadzoru na kocu, czy też leżaku, bo możemy stać się ofiarą przestępstwa. Zwróćmy także uwagę na wypoczywające obok osoby, bo może przydarzyć się sytuacja, że one też mogą potrzebować naszej pomocy.

W przypadkach zagrożenia zawsze należy niezwłocznie zgłaszać ten fakt służbom, najlepiej dzwoniąc pod numer alarmowy 112. Pamiętaj, że Twój wykonany w odpowiednim czasie jeden telefon, może uratować komuś życie.

Mundurowi życzą spokojnego i bezpiecznego wypoczynku!

(KWP we Wrocławiu / kp)