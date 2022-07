Bo tętni w nas dobro - policjanci i mieszkańcy podzielili się „cząstką życia” Data publikacji 29.07.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj „Łączy nas krew, która ratuje życie ” - pod takim hasłem odbyła się zbiórka krwi przed budynkiem słubickiej komendy Policji. Policjanci oraz mieszkańcy powiatu słubickiego jak zwykle chętnie podzielili się z potrzebującymi najcenniejszym darem życia - własną krwią. Dzięki nim bank krwi wzbogacił się o kolejne litry tego życiodajnego płynu. Pamiętajmy, że krew jest bezcennym darem ratującym życie i zdrowie ludzkie.

Policjanci są gotowi do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi, a podczas służby niejednokrotnie ratują ludzkie życie i zdrowie. Bardzo często pracują na miejscu wypadków drogowych, w których ranni są ich uczestnicy. Liczy się wtedy każda minuta, by uratować ich życie. Często potrzebna jest krew, która jest jednym z najcenniejszych darów jaki człowiek może podarować innej osobie. Funkcjonariusze mając tego świadomość i cyklicznie współorganizują oraz uczestniczą w akcjach honorowego krwiodawstwa. Tak było też i w piątek (29 lipca). Przed budynkiem Komendy Powiatowej Policji w Słubicach stanął specjalny Mobilny Punkt Poboru Krwi z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Zielonej Góry, w którym w odpowiednich warunkach wszyscy chętni podzielić się życiodajnym płynem. Do akcji oprócz policjantów przyłączyli się mieszkańcy powiatu słubickiego. Do punktu poboru krwi zgłosiło się 19 dawców, zebrano blisko osiem litrów krwi. Dzięki nim bank krwi wzbogacił się o kolejne litry tego jakże cennego leku.

Zachęcamy wszystkich do oddawania krwi. Można w ten sposób uratować komuś życie! To nic nie kosztuje. Aby zostać krwiodawcą wystarczy być osobą w wieku od 18 do 65 roku życia, o wadze powyżej 50 kilogramów oraz posiadać przy sobie dokument stwierdzający tożsamość. Każdy honorowy dawca kwalifikujący się do oddania krwi, może jednocześnie zostać honorowym dawcą szpiku.

aspirant Agnieszka Kaczmarek

Komenda Powiatowa Policji w Słubicach