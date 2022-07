Funkcjonariusz po służbie zatrzymał złodzieja wkładów lusterek samochodowych Data publikacji 29.07.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki czujności funkcjonariusza po służbie asp. szt. Dawida Czajki złodziej wkładów lusterek został zatrzymany, a mienie o wartości ponad 68 tys. złotych odzyskane. Sprawca przywłaszczeń usłyszał aż 17 zarzutów i decyzją sądu spędzi 3 miesiące w areszcie.

Kołobrzescy policjanci już niejednokrotnie pokazali, że pracują nie tylko w godzinach wyznaczonej służby. Funkcjonariusze interweniują nawet w drodze do domu. Tak było dwa dni temu, gdy Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego KPP Kołobrzeg aspirant sztabowy Dawid Czajka, jadąc do domu zobaczył pojazd, którym prawdopodobnie poruszał się sprawca kradzieży. Policjant zorientował się, że kierujący jest podobny do osoby poszukiwanej przez kołobrzeskich funkcjonariuszy i typowany jako sprawca wielokrotnych kradzieży wkładów lusterek na terenie powiatu kołobrzeskiego. Pojechał za nim i niezwłocznie powiadomił dyżurnego wskazując miejsce zamieszkania mężczyzny.

Już po chwili w tym miejscu zjawił się patrol. Funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę i przeszukali wynajęte lokum. W łazience, w skrytce za lustrem znaleźli kilka par wkładów lusterek, kolejne ujawnili w innych pomieszczeniach.

54-letni mężczyzna usłyszał 17 zarzutów dotyczących kradzieży mienia oraz decyzją sądu został tymczasowo zatrzymany na okres 3 miesięcy. W przeszłości był już karany za podobne czyny, przez co grozi mu teraz surowsza kara.

(KWP w Szczecinie / kp)